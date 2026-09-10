Profissionais da imprensa se reúnem para discutir futuro do jornalismo

Mariana Niederauer

Bia Barbosa, da organização Repórteres Sem Fronteiras - (crédito: Arquivo Pessoal)

Jornalistas representantes dos principais veículos de comunicação do país e de Brasília se reuniram num almoço nesta quarta-feira (9/9) para debater o futuro do jornalismo. A convite da jornalista Kátia Cubel, os 35 profissionais assistiram, ainda, a uma apresentação da organização internacional Repórteres Sem Fronteiras sobre o estudo “Futuros do Jornalismo – Cenários e Implicações para o Jornalismo Íntegro e de Confiança para os Próximos 10 Anos”.

Também estiveram presentes membros de instituições como Unesco, Sesi, OCB e da Universidade de Brasília (UnB), Centro Universitário Iesb, UDF, Universidade Católica de Brasília (UCB) e UniCeub.

A apresentação foi conduzida por Bia Barbosa, coordenadora de incidência na RSF América Latina da Repórteres Sem Fronteiras e especialista em direitos humanos, liberdade de expressão e regulação de plataformas digitais. A pesquisa parte de um estudo preliminar das condições atuais para propor estratégias que impulsionem o jornalismo no país.

A metodologia da pesquisa resultou em uma síntese de ações para fortalecer a profissão. As propostas são:

Tornar o método jornalístico transparente e amplamente conhecido;

Enfrentamento à desinformação;

Fortalecer redes de cooperação;

Diversificar modelos de sustentabilidade financeira;

Investir em educação midiática;

Advocacy para fortalecimento do ambiente regulatório do jornalismo.

Kátia Cubel, criadora e presidente do 22º Prêmio Engenho de Comunicação (foto: João Teles/Divulgação)

“É necessário que o próprio segmento conheça e reconheça os gargalos para melhor enfrentar os desafios”, disse a anfitriã, Kátia Cubel. “Precisamos reverter o quadro atual e valorizar o jornalismo íntegro e seus profissionais”, complementou. Ela reforça jornalismo é uma ferramenta de fomento à cidadania, de desenvolvimento de pensamento crítico e de promoção de avanços na sociedade, além de combater a desinformação.

Ativista das causas do jornalismo, da equidade de gênero e da cidadania, Kátia Cubel é a criadora do Prêmio Engenho de Comunicação, do Prêmio Engenho Mulher e do Festival de Jornalismo para Estudantes. O estudo foi realizado pela Universidade de Campinas (Unicamp), com a chancela de um comitê formado por Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), da Associação de Jornalismo Digital (Ajor), da Artigo 19 Brasil e América do Sul, da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), do Instituto Valdimir Herzog e da Momentun, com recursos da Embaixada do Reino Unido no Brasil.