USP oferece 5 mil vagas em curso gratuito de IA generativa em marketing

Correio Braziliense

O curso explora o uso prático da IA generativa em campanhas e na criação de conteúdo, apresenta ferramentas como ChatGPT e MidJourney e discute casos de empresas brasileiras que adotaram a tecnologia - (crédito: Pixabay)

A Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP) oferece 5 mil vagas no curso gratuito e a distância fundamentos de inteligência artificial generativa em marketing. As inscrições são feitas pelo sistema Apolo da USP e vão até as 23h59 de 8 de dezembro de 2026. Os participantes são selecionados por ordem de inscrição até o limite de vagas, e a oferta está aberta desde 23 de outubro de 2025, segundo a página do curso.

O público-alvo são alunos de graduação, de pós-graduação e executivos interessados no uso de IA no marketing. Para a graduação, não há pré-requisito. O curso explora o uso prático da IA generativa em campanhas e na criação de conteúdo, apresenta ferramentas como ChatGPT e MidJourney e discute casos de empresas brasileiras que adotaram a tecnologia. Também aborda o processo de adoção da IA nas organizações, seus desafios, as tendências e os riscos.

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A formação é um curso de difusão, descrito pela USP como evento gratuito e ao vivo, com período de realização de 1º de novembro de 2025 a 21 de dezembro de 2026. A plataforma virtual ainda será definida, e as informações para participar são enviadas ao e-mail cadastrado na inscrição. Para ser aprovado, o participante precisa de presença em 100% das sessões e de preencher o questionário de avaliação.

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