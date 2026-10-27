USP oferece 5 mil vagas em curso gratuito de IA generativa em marketing

A Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP) oferece 5 mil vagas no curso gratuito e a distância fundamentos de inteligência artificial generativa em marketing. As inscrições são feitas pelo sistema Apolo da USP e vão até as 23h59 de 8 de dezembro de 2026. Os participantes são selecionados por ordem de inscrição até o limite de vagas, e a oferta está aberta desde 23 de outubro de 2025, segundo a página do curso.
O público-alvo são alunos de graduação, de pós-graduação e executivos interessados no uso de IA no marketing. Para a graduação, não há pré-requisito. O curso explora o uso prático da IA generativa em campanhas e na criação de conteúdo, apresenta ferramentas como ChatGPT e MidJourney e discute casos de empresas brasileiras que adotaram a tecnologia. Também aborda o processo de adoção da IA nas organizações, seus desafios, as tendências e os riscos.
A formação é um curso de difusão, descrito pela USP como evento gratuito e ao vivo, com período de realização de 1º de novembro de 2025 a 21 de dezembro de 2026. A plataforma virtual ainda será definida, e as informações para participar são enviadas ao e-mail cadastrado na inscrição. Para ser aprovado, o participante precisa de presença em 100% das sessões e de preencher o questionário de avaliação.
Anote
- Curso: Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa em Marketing (FEA-USP);
- Inscrições gratuitas: até as 23h59 de 8/12/2026, no sistema Apolo (uspdigital.usp.br/apolo), curso nº 120400067;
- Vagas: 5 mil, por ordem de inscrição;
- Formato: a distância, ao vivo;
- Público: alunos de graduação, de pós-graduação e executivos; graduação não é pré-requisito;
- Aprovação: presença em 100% das sessões e questionário de avaliação preenchido;
- Dúvidas: cursos_fea@usp.br ou (11) 3091-5842;
Saiba Mais
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