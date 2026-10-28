Tarciana Medeiros participa de painel do BBDW 2026 nesta quinta (29)

JP João Pedro de Lara Resende

Outro destaque da programação é Iberê Thenório, fundador do canal Manual do Mundo, que tem mais de 20 milhões de seguidores - (crédito: Jemerson Costa)

A presidenta do Banco do Brasil (BB), Tarciana Medeiros, participa nesta quinta-feira (29), a partir das 14h, do painel A nova fronteira da confiança: governando organizações na era da IA, no auditório Master do BB Digital Week (BBDW). A mesa trata de governança corporativa na era da inteligência artificial (IA) e faz parte do terceiro e último dia do evento, que ocorre no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, segundo o banco.

Outro destaque da programação é Iberê Thenório, fundador do canal Manual do Mundo, que tem mais de 20 milhões de seguidores. Ele fala, a partir das 11h30, sobre a capacidade de resolver problemas de forma criativa, na palestra Criatividade não é mágica. O painel Além do Drex, sobre infraestrutura financeira, abre o palco principal na quinta, com moderação de Julierme de Souza, head de desenvolvimento de soluções digitais do BB.

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A quinta edição do BBDW tem o tema Inteligência que conecta e reúne tecnologia, inovação, negócios e sustentabilidade em três dias de palestras, painéis e experiências abertas ao público. A expectativa do BB é de cerca de 30 mil pessoas no total. A programação aborda temas como IA, dados, engenharia de software, plataformas digitais, cibersegurança, governança tecnológica, hiperpersonalização, inovação verde, futuro do trabalho e empreendedorismo.

Games, hackathon e áreas de experimentação

Além dos palcos, o evento tem uma área de exposição para demonstração de soluções e tecnologias, praça de alimentação, hackathon e a Arena Gamer BB Consórcios, com programação de creators da FluxoW7M nos três dias. Na quinta, das 12h às 14h, o creator Amoroso faz uma live com interação com o público e distribuição de brindes. Parte da programação é transmitida pelo canal do BB no YouTube.

Anote

Evento: BB Digital Week (BBDW) 2026, quinta edição;

BB Digital Week (BBDW) 2026, quinta edição; Data: de 27 a 29 de outubro (última programação na quinta, 29);

de 27 a 29 de outubro (última programação na quinta, 29); Local: Ulysses Centro de Convenções, Brasília;

Ulysses Centro de Convenções, Brasília; Entrada: gratuita, mediante inscrição no site do evento (bbdw.bb.com.br);

gratuita, mediante inscrição no site do evento (bbdw.bb.com.br); Aplicativo oficial: disponível para Android e iOS;

disponível para Android e iOS; Agenda BB em 29/10 (sujeita a alterações): 11h: Neudson Peres, diretor de estratégia e organização do BB, em Cultura organizacional na prática: como transformar intenção em comportamento (auditório Modular, palco T2); 11h30: Iberê Thenório, em Criatividade não é mágica; 12h às 14h: live com Amoroso, na Arena Gamer BB Consórcios; 14h: Tarciana Medeiros, em "A nova fronteira da confiança: governando organizações na era da IA" (auditório Master); 16h: Paula Sayão, diretora de atendimento e Experiência Fígital do BB, em Autoatendimento inteligente: quando o cliente resolve sozinho, mas não fica sozinho (auditório Modular, palco T3).



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá