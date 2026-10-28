Goleiro de 14 anos, do São José, morre em acidente de trânsito

Miguel Meneses, goleiro do São José Esporte Clube, morreu aos 14 anos após sofrer acidente de trânsito - (crédito: Divulgação/São José)

O futebol paulista está de luto com a morte de Miguel Meneses, de 14 anos. O jovem atuava como goleiro nas categorias de base do São José Esporte Clube e morreu nesta terça-feira (27/10). A Prefeitura de São José dos Campos (SP) decretou luto oficial de três dias.

O atleta sofreu um acidente de trânsito no Anel Viário de São José dos Campos no domingo. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, na Vila Industrial, onde permaneceu internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Confirmação oficial do São José Esporte Clube

O São José Esporte Clube confirmou o falecimento em nota oficial nas redes sociais. Miguel integrava o elenco da equipe Sub-15, apelidada de Meninos da Águia, e representava o clube joseense nos campeonatos de base.

"É com profundo pesar que o São José Esporte Clube comunica o falecimento de Miguel Meneses, goleiro da equipe Sub-15, ocorrido nesta terça-feira (27). Miguel tinha 14 anos e fazia parte dos Meninos da Águia, representando o clube nas categorias de base. Sua partida precoce deixa uma imensa tristeza entre companheiros de equipe, treinadores, funcionários e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele", publicou o time.

Doação de órgãos e comoção coletiva

Os pais do goleiro autorizaram a doação de órgãos do jovem para beneficiar outras vidas. A diretoria da equipe joseense manifestou apoio aos parentes no mesmo comunicado oficial emitido aos torcedores.

"Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, os pais de Miguel decidiram autorizar a doação de seus órgãos, permitindo que outras vidas possam ser beneficiadas. Neste momento de profunda dor, o São José Esporte Clube manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Miguel, desejando força e conforto a todos. Descanse em paz, Miguel."

A situação clínica do adolescente mobilizou parentes, amigos, companheiros de elenco e torcedores, que organizaram iniciativas de apoio:

Campanhas de doação de sangue;

Correntes de oração na esperança de recuperação da saúde do jovem.

Na noite de segunda-feira (26/10), familiares e amigos se concentraram em frente ao hospital para um momento de oração pela vida do atleta. Apesar de toda a mobilização, Miguel não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.