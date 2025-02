PAS 3: resultado será divulgado pela UnB na tarde desta sexta

FA Francisco Artur de Lima

Estudantes que participaram da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 3) da Universidade de Brasília (UnB) poderão checar os resultados a partir desta sexta-feira (7/2), no site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

Para acessar o resultado, os candidatos devem utilizar os respectivos números de inscrição e senhas cadastradas no site oficial do programa. O PAS é um processo seletivo que permite a concorrer a vagas no ensino superior por meio de avaliações aplicadas ao longo dos três anos do ensino médio (1º, 2º e 3º anos).

Os gabaritos definitivos das provas do PAS 3 foram publicados em dezembro do ano passado. As provas, com 11.643 inscritos para 4.233 vagas em 2025, também foram aplicadas no último mês do ano passado. A taxa de abstenção foi de 10,03%.