Vestibular 2025: prazo para registro acadêmico começa nesta terça (4/2); veja como fazer

Aprovados no vestibular 2025 da Universidade de Brasília (UnB) devem realizar o registro acadêmico nos dias 4 e 5 de fevereiro - (crédito: Reprodução)

Os candidatos aprovados no vestibular tradicional da Universidade de Brasília (UnB), cujo resultado foi divulgado nesta segunda-feira (3/2), só terão a vaga garantida após a realização do registro acadêmico na instituição. O procedimento deve ser feito entre esta terça (4), a partir das 10h, e quarta (5/2), até 18h, na página de acompanhamento do site do Cebraspe. O prazo é o mesmo para aprovados no vestibular para o curso de graduação em licenciatura em língua de sinais brasileira/português como segunda língua.

Os selecionados devem fazer upload dos seguintes documentos: Cadastro de Pessoa Física (CPF); documento de identidade; certificado de conclusão do ensino médio, declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da Educação de Jovens e Adultos (EJA); e histórico escolar do ensino médio. Em caso de dúvidas, acesse: http://www.boasvindas.unb.br/.

Também é necessário enviar uma declaração de quitação eleitoral e uma declaração de quitação do serviço militar, disponíveis para preenchimento na Agenda do Calouro. Caso o convocado ainda não possua Título de Eleitor ou não tenha realizado o alistamento militar, os documentos poderão ser entregues posteriormente à Secretaria de Administração Acadêmica da UnB.



O resultado provisório do registro acadêmico será disponibilizado em 12 de fevereiro. O procedimento não será homologado caso ocorra envio de documentos errados, falta de documentação, documentos ilegíveis ou fotos de má qualidade. Para evitar isso, será aberto um período, entre 13 e 14 de fevereiro, nos mesmos horários, para o reenvio de documentos rejeitados. O resultado definitivo sairá em 24 de fevereiro na página do Cebraspe, e o início das aulas está previsto para 24 de março deste ano.

Documentos de identidade aceitos

De acordo com o edital, são considerados documento de identidade: RG; carteiras expedidas por comandos militares, pelas Secretarias de Segurança Sública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro válido; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; e carteira nacional de habilitação em papel (somente com foto).

Como fazer o registro acadêmico

1. Acesse a página de acompanhamento do processo seletivo no Cebraspe e abra o referido link de registro acadêmico (disponível apenas no prazo indicado, ou seja, 4 e 5 de fevereiro);

2. No campo “Selecione um documento”, indique o devido arquivo para a documentação exigida;

3. Clique no botão “Escolha arquivo”, para localizar a imagem do documento selecionado;

4. Clique no botão “Iniciar Uploads” e repita os passos 1 e 2 até inserir todos os documentos;

5. Preencha atenciosamente seus dados cadastrais;

6. Por último, clique no botão "Comprovante de solicitação de registro on-line" para processar seu comprovante.

Acesso aos sistemas da UnB

Com a confirmação de que está apto a assumir a vaga, o calouro receberá o número de matrícula pelo e-mail pessoal cadastrado durante o registro acadêmico. Com ele em mãos, o próximo passo é acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) e fazer o cadastro na plataforma. No Sigaa, os estudantes têm acesso à estrutura currícular do curso e a documentos importantes, incluindo o atestado de matrícula, a declaração de vínculo e o histórico escolar, além de facilitar o contato com professores das disciplinas cursadas.

Após a homologação do registro, também será criado o e-mail institucional do estudante, dando acesso a ferramentas do Office 365 que ajudarão nas atividades universitárias do dia a dia, como OneDrive, Teams, Word, Excel e PowerPoint, a partir de qualquer navegador de internet.



A plataforma que auxilia as aulas presenciais e remotas é o Aprender 3, utilizada como suporte tecnológico para as atividades pedagógicas de alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu dos câmpus Asa Norte (Darcy Ribeiro), Ceilândia, Gama e Planaltina. Saiba mais aqui.

Além disso, é possível que professores usem plataformas alternativas para o ensino das disciplinas. Nesse caso, as instruções chegarão via e-mail, enviado diretamente pelo docente.