Relato pessoal na redação marca primeiro dia de provas da UnB

Luiz Fellipe Alves

Entrada de alunos no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, na tarde de ontem. Não houve relatos de confusão nem de correria - (crédito: Ed Alves/CB)

A realização do primeiro dia de provas do vestibular da Universidade de Brasília (UnB), neste sábado (22/11), trouxe um sentimento de alívio para os estudantes. Uma das novidades foi a redução das questões, de 150 para 120, o que também ocorrerá neste domingo (23/11), com as disciplinas de biologia, física, química e matemática.

Para o professor de português e redação Marcelo Freire, que integra a comissão da matriz do PAS (Programação de Avaliação Seriada) da universidade, a redução da quantidade de questões deixou a prova mais fluida para os alunos. "Trinta itens a menos e com a mesma quantidade de tempo é tudo o que o estudante quer. O tempo é fundamental, então, essa mudança beneficiou os alunos", comentou.

Um dos assuntos que surpreenderam, positivamente, o docente foi a escolha de escritores contemporâneos. "A UnB escolheu autores de muita qualidade, como Itanajé Coelho Cardoso e Itamar Vieira Júnior. Todos com obras recentes", disse. Para Freire, essa escolha é um sinal de alerta para os alunos sobre os autores contemporâneos e que ainda estão produzindo. "É um recado muito claro de que a prática pode se tornar um padrão", acrescentou.

A temida redação, cujo tema foi A experiência de ser removido violentamente de sua habitação, também foi uma surpresa para Freire. A prova pediu que os alunos escrevessem um relato pessoal sobre o assunto. "Esse tema e o gênero textual estão ligados à temática de imigrantes. Então, o aluno poderia explorar desde um cavaleiro medieval obrigado a ir às Cruzadas, até um contexto mais recente, como a guerra da Ucrânia. A criatividade é um critério para um relato pessoal", explicou o professor.

Outras disciplinas

Já em História, o professor Fábio Santos, da faculdade Galois, disse que as questões seguiram o padrão da banca. Entretanto, deu indícios de que poderá adotar, novamente, as provas temáticas. "Isso é um comportamento que se repete desde 2022. Neste ano, por exemplo, foi o bicentenário da independência brasileira. Por causa disso, a prova teve muita história do Brasil", afirmou.

Santos também avalia que as questões de história foram influenciadas por essa escolha. "A UnB costuma cobrar muito de antiguidade. Aqui, ela colocou muitas perguntas sobre pré-história — período paleolítico, neolítico e mesopotâmia — que faz bastante sentido com a temática", disse.

As questões de geografia também foram marcadas pela temática de imigrações. É o que explica o professor João Augusto, do Galois. "Havia questões sobre migrações entre o norte e sul global e em diferentes países. Também foi falado muito sobre os refugiados, as remoções de terras, o que deu origem ao tema da redação, muito bem trabalhada pela UnB", afirmou. As questões de geografia, segundo Augusto, focou em temáticas geopolíticas e não trouxeram assuntos, como relevo, climatologia e vegetação, por exemplo.

Para Bruno Borges, coordenador de vestibulares do Leonardo da Vinci, a prova seguiu o histórico tradicional da UnB. "Tivemos uma linha temática que articula a interdisciplinaridade que caracteriza a prova. Em 2023, tivemos questão indígena com uma presença muito forte, em 2024 tivemos inteligência artificial e, neste ano, o grande tema foi imigrações", afirmou.

Para ele, um dos grandes acertos da prova foi a interdisciplinaridade e a abordagem com diversas ferramentas. "Tivemos na prova textos científicos, gráficos, fotografias históricas, trechos literários, o que configurou a prova em uma complexidade de média para alta, exigindo grande capacidade interpretativa por parte dos alunos", disse. "Acho que foi uma prova muito rica e que permitiu que os estudantes pudessem ser avaliados sobre questões contemporâneas de uma maneira muito interdisciplinar", acrescentou.

O gabarito preliminar está previsto para a próxima terça-feira (25/11), com prazo para recurso nos dois dias seguintes. O resultado final do vestibular está marcado para o dia 4 de fevereiro.