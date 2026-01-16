PAS 2: alunos já podem conferir gabaritos das provas da UnB

Por Alice Meira
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta sexta-feira (16/1), o gabarito oficial da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), disponível para os alunos do subprograma 2024-2026. O estudante pode ver o resultado no site oficial do Cebraspe, e lá, procurar pelo subprograma, em seguida o item “Consulta individual aos gabaritos oficiais”.
- Leia também: Cebraspe divulga gabarito preliminar do PAS 2
Todos os 15.027 candidatos realizaram a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 14 de dezembro, em que foram aplicadas as provas de conhecimento geral e redação em língua portuguesa. Ao contrário da terceira etapa, os locais de aplicação da prova não ocorreram somente no Distrito Federal, mas também alcançou os estudantes de Goiás e Minas Gerais.
O Programa de Avaliação Seriada (PAS) possibilita o candidato realizar três etapas da prova sequencialmente em um único programa para ingressar na UnB. Em cada uma dessas etapas, ele é avaliado por meio de uma prova de conhecimentos e uma redação em língua portuguesa, é apenas na última fase do processo seletivo.
Depois, o estudante deve efetuar a escolha definitiva do câmpus, curso, turno de preferência, e também por um dos sistemas de concorrência disponíveis para a classificação final. A seleção destina-se ao preenchimento de 50% das vagas oferecidas no ano letivo subsequente ao término do triênio, para cada um dos cursos de graduação, por portadores de certificado de conclusão do ensino médio,ou curso equivalente, até o ano letivo de 2026.
