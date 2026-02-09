Calouros comemoram aprovação no PAS: "Eu passei na UnB"

Alice Meira GB Gabriela Braz

Márcio Caldas, 22, e Sérgio Alecrim, 23, passaram, juntos, para o curso mais concorrido da UnB: medicina - (crédito: Alice Meira e Gabriela Braz/CB/D.A Press)

Emocionada, Geovana Bezerra, 17 anos, grita: “Eu passei na UnB em psicologia”. A jovem estudou sozinha no último ano da escola enquanto trabalhava, na parte da tarde. A rotina puxada obrigava Geovana a ir para escola de manhã, trabalhar no período contrário e finalizar o dia com mais estudos. Tudo isso para poder, hoje, ligar para os pais aos choros e contar a alegria de ser a nova caloura da Universidade de Brasília. O listão dos aprovados da 3ª etapa do PAS foi divulgado nesta segunda-feira (9/2) no Teatro Arena, no campus da Asa Norte.

Geovana terminou o colégio no Centro Educacional Sigma e, com o auxílio de professores, provas antigas e muita revisão, conseguiu a tão sonhada aprovação. Para os que ainda tentam passar na faculdade, a jovem lança uma mensagem de esperança: “Não desistam, correm atrás das suas vontades.”

Geovana Bezerra conciliou os estudo com o trabalho (foto: Alice Meira e Gabriela Braz/CB/D.A Press)

A comemoração na frente do listão também rendeu uma amizade. Márcio Caldas, 22, e Sérgio Alecrim, 23, passaram, juntos, para o curso mais concorrido da UnB: medicina. Márcio passou sete anos no cursinho, enquanto Sérgio dedicou seis: “É muito gratificante ver a recompensa desse tempo de estudo.” Ambos comentaram ainda se sentirem anestesiados com a sensação: “É uma batalha que não é só minha, mas também da minha família e dos meus pais”, conta Sérgio.

Leia também: Filha se forma e surpreende pais ao ir de beca até o sítio onde moram

A vontade de desistir apareceu após algumas tentativas frustradas. "Depois de um baque de uma reprovação é difícil continuar. Mas com muita fé, resiliência e resistência a gente consegue. Só não passa quem desiste".

Davi Duarte, 18, conta alegre que passou em medicina veterinária direto do ensino médio. “Eu tenho vontade de fazer desde criança, mudei de rota algumas vezes, mas ano passado retomei a ideia. Gosto muito de animais".

Leia também:Brasiliense de 17 anos é aprovada em Direito na Universidade de Coimbra

Já Mariana Péres, 18 anos, foi aprovada em engenharia aeroespacial. “Desde que descobri a UnB, não tinha como ser outra faculdade”, comenta. "Confie no processo, e por mais que não parece, a federal é um sonho possível”, completa.

*Estagiárias sob supervisão de Ronayre Nunes