Holanda confirma 13 casos da ômicron entre passageiros vindos da África do Sul

TM Thays Martins

(crédito: Phill Magakoe / AFP)

A Holanda confirmou 13 casos da variante ômicron da covid-19 em passageiros vindos da África do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, em um comunicado, a investigação de outros casos continua em andamento.



As 13 pessoas fazem parte de um grupo de 61 passageiros que testaram positivo para covid-19 na sexta-feira (26/11) provenientes de dois voos da África do Sul com 600 passageiros. Todos que testaram positivo estão em isolamento.

O Reino Unido também identificou dois casos da variante em pessoas que vieram da África do Sul. A Alemanha, Itália e a Dinamarca também já identificaram casos importados.

A ômicron foi classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira (26/11). Ela foi primeiro descoberta na África do Sul na semana passada e coincide com um grande aumento de casos no país. Diversos países já adotaram medidas restritivas contra países do sul da África para tentar barrar o avanço da variante. Na sexta-feira (26/11), o Brasil anunciou o fechamento da fronteira aérea para seis países africanos.