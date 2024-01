Israel mata chefe militar do Hezbollah no Líbano, diz responsável libanês

Uma importante autoridade militar do Hezbollah pró-Irã morreu em um ataque israelense quando estava em seu veículo nesta segunda-feira (8) no sul do Líbano, disse um oficial de segurança libanês à AFP.

Este líder militar que "desempenhava um papel de primeiro plano na direção das operações militares no sul" morreu "em um bombardeio israelense" na localidade de Kherbet Selm, a uma dezena de quilômetros da fronteira com Israel, relatou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

Ele morreu "em um bombardeio israelense que atingiu seu veículo na aldeia de Kherbet Selm", a uma dezena de quilômetros da fronteira com Israel, acrescentou.

Este ataque ocorre em meio a receios de uma conflagração regional, especialmente após a morte do número dois do Hamas, Saleh al Aruri, e de seis outros líderes do Hamas em um ataque atribuído a Israel em 2 de janeiro.

O ataque atingiu um escritório do grupo palestino nos subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, que no sábado disparou dezenas de foguetes contra uma base militar no norte de Israel em retaliação.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, declarou no sábado, em Beirute, que o Líbano não deveria "ser arrastado para um conflito regional".

"É imperativo evitar uma escalada regional no Oriente Médio, é absolutamente necessário evitar que o Líbano seja arrastado para um conflito regional", disse Borrell, que se encontrou com um responsável do Hezbollah.