Passageiro é preso após abrir porta de avião antes de decolar na Tailândia

Um passageiro canadense foi preso depois de abrir a porta de emergência de um avião comercial na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, antes da decolagem. O voo era o TG121 da companhia aérea Thai Airways, com destino à Bangcoc, como informou CNN internacional.

De acordo com a CNN internacional, o caso aconteceu na noite de quarta-feira (7/2). A torre de controle de tráfego foi notificada por volta das 22h. No comunicado enviado pela companhia área, os mecânicos informaram que conseguiram reparar e inspecionar a porta seguindo os regulamentos de segurança. O voo só decolou depois da meia-noite.

“O voo continuou a sua viagem às 00h34 do dia 8 de janeiro”, refere o comunicado. “Todos os passageiros, pilotos e tripulantes de cabine estavam seguros.”

“Depois de receber o alerta, contatamos os mecânicos da Thai Airways para entrar no local e interromper o deslizamento de evacuação e, em seguida, rebocamos a aeronave de volta ao poço de pouso número 15”, afirma Ronnakorn Chalermsanyakorn, diretor do Aeroporto Internacional de Chiang Mai, no comunicado.

O homem foi preso no local. À CNN, a polícia informou que se for considerado culpado, o passageiro poderá enfrentar pena de até 20 anos de prisão podendo ser condenado a pena de morte e/ou uma multa que varia entre 600 mil e 800 mil baht (cerca de R$ 83 mil a R$ 111 mil). É valido ressaltar que desde 2018 a Tailândia não condena prisioneiros a pena de morte.

Ainda segundo a CNN, a corporação ressaltou que foi ofertado um advogado e um tradutor durante os interrogatórios. A polícia ainda afirmou que não foi identificado o motivo do passageiro abrir a porta, porém ele parecia estressado e dificuldade de se comunicar.