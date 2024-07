Milei demite subsecretário que cobrou desculpas de atletas por ato racista

Jogadores foram filmados dentro do ônibus da Seleção cantando uma música racista, após vencerem a Copa América - (crédito: Luis ROBAYO/AFP)

O presidente da Argentina Javier Milei demitiu, na quarta-feira (17/7), o subsecretário de Esportes da Argentina, Julio Garro, que fez uma declaração contra os cantos racistas dos jogadores da seleção e cobrou que eles se desculpassem.

Na segunda-feira (15), uma live feita pelo jogador Enzo Fernández, da seleção e que defende o Chelsea, mostrou vários outros atletas entoando um canto de cunho racista após a vitória no Copa América, contra a seleção colombiana.

"Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte: francês", cantaram os jogadores na ocasião.

O caso incomodou vários jogadores da seleção francesa e colegas de clube de Enzo Fernández, que, inclusive, pararam de segui-lo nas redes sociais. A Federação Francesa de Futebol condenou o caso. O Chelsea, da Inglaterra, afirmou que abriu um processo disciplinar contra Fernández. A Fifa anunciou que vai investigar.

Autor da gravação do vídeo, o jogador de 23 anos se desculpou nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ele afirmou que luta "contra a discriminação de todas as formas" e se desculpou por ter "se exaltado".

Na Argentina

Em entrevista ao portal Corta, Julio Garro cobrou Messi, que é o capitão da seleção, e também o presidente da federação, sobre um pedido de desculpas. "Isso nos deixa, como país, em uma situação ruim depois de tantas glórias”, disse.

Contudo, uma postagem do gabinete do presidente Javier Milei afirmou que "nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar ou o que fazer à Seleção Argentina", enaltecendo as conquistas recentes da equipe.

La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la… pic.twitter.com/o4JRC7gGB1 July 17, 2024

A mesma postagem, anunciou a demissão de Julio Garro do cargo de subsecretário de Esportes.