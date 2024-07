Homens são presos por tráfico de drogas em São Sebastião e Sobradinho II

Na manhã desta quinta-feira (18/7), um homem foi preso por tráfico de drogas após abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal, no km 15 da BR 251, em São Sebastião. Durante aproximação do Grupo Tático Operacional Rodoviário, o motorista de um Fiat Mobi demonstrou atitude suspeita e, no interior do veículo, os policiais encontraram 500 g de cocaína escama de peixe e 500 g de crack.

O abordado informou aos policias que havia recebido o veículo na rodoviária e foi pago para conduzi-lo até a cidade de Unaí (MG). Ele foi preso e se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrado o flagrante.

Casos ocorreram em São Sebastião e Sobradinho II (foto: Reprodução/PMDF)

Já na última terça (16), dois traficantes foram presos durante uma operação conjunta entre a PMDF e a Polícia Civil do DF (PCDF), em Sobradinho II. A prisão ocorreu após policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) e do Setor de Repressão a Drogas (SRD) da 35ª DP receberam a informação de uma casa inabitada, usada como ponto de armazenagem de drogas.

No local, foram apreendidos três celulares, três balanças de precisão, dinheiro, 25 porções de haxixe, 580 gramas de pasta base, 513 gramas de cocaína, crack e plástico filme para embalar a droga. A dupla foi apresentada na 35ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.