Morte de Silvio Santos repercute na imprensa internacional: "Sorriso radiante"

"Ícone da TV" e "dono de um sorriso radiante", assim os principais veículos da imprensa internacional publicaram neste sábado (17/8) com destaque a morte de Silvio Santos, 93 anos. Descrevendo a trajetória de vida dele, que começou como caixeiro-viajante e terminou como um dos maiores empresários da comunicação do Brasil, jornais, sites, emissoras de TV e rádio destacaram a figura singular do carioca, filho de imigrantes judeus.

O ABC News, dos Estados Unidos, ressaltou o “sorriso radiante” do apresentador e o bordão "Quem quer dinheiro?”, com a risadinha de fundo. No texto, o veículo lembrou a história de Silvio Santos no universo da comunicação e afirmou que a morte dele muda os finais de semana em milhões de lares brasileiros que costumavam sintonizar as televisões no programa de auditório mais antigo do país.

No Canadá, o mesmo texto foi reproduzido pela versão local do portal de notícias Yahoo! News. “Santos era dono da rede de TV SBT e criou diversos shows de variedades. O mais famoso deles levava seu nome e era apresentado por ele desde 1963. Recentemente, passou a ir ao ar nas noites de domingo”, diz um trecho.









































Já a agência estrangeira Reuters chamou Silvio de “magnata da mídia brasileira” e destacou a história de vida do comunicador até tornar-se um grande apresentador. A agência norte-americana Bloomberg destacou os bordões do apresentador e as reações no mundo político à sua morte, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lamentou.

Para o francês ZoneBourse, Silvio Santos era um magnata da comunicação, que mantinha o estilo de showman por causa do programa de auditório. "(Ele era) o único verdadeiro concorrente em audiência da TV Globo, um dos maiores conglomerados de mídia das Américas." A emissora francesa TV5 ressaltou que ele era uma "figura emblemática" e símbolo dos domingos de família no Brasil. Também mencionou sua vida como empresário de sucesso.

No argentino Clarín, a reportagem em que destaca a personalidade singular do apresentador. “Dono de um sorriso permanente e de um carisma inquestionável", diz o texto, lembrando que ele mantinha grande influência na vida social e política do país. Também da Argentina, o La Nación chamou o apresentador de “lenda do entretenimento brasileiro”.

O paraguaio ABC Color ressaltou o lado controvertido e polêmico de Silvio Santos, como um apresentador que fazia comentários politicamente incorretos permeados com humor. Lembrou ainda que ele usou da popularidade que tinha para se lançar candidato à Presidência da República, sem sucesso.

No português Diário de Notícias, o apresentador é classificado como “ícone da TV brasileira” e “lendário empresário". A reportagem destacou sua personalidade, capaz de manter desde 1963 um programa de auditório na TV com público fiel. "O comunicador conquistou um público fiel e era uma referência no mundo da comunicação brasileira."