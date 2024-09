ONGs denunciam que baleia beluga "espiã" da Rússia foi morta a tiros

Hvaldimir virou uma celebridade na Noruega após suspeita de ser um espião da Rússia - (crédito: AFP PHOTO / Norwegian Directorate of Fisheries / JORGEN REE WIIG)

Entidades de proteção animais da Noruega revelaram, nesta quarta-feira (4/9), que a baleia beluga Hvaldimir, suspeita de ser uma "espiã" da Rússia e que foi encontrada sem vida no domingo (1º), teria sido morta à tiros.

De acordo com as organizações NOAH e One Whale, eles apresentaram uma denúncia à polícia norueguesa para pedir a abertura de uma "investigação criminal".

O corpo do animal foi levado para a autópsia Instituto Veterinário norueguês e o relatório oficial sobre a causa da morte deve sair em "três semanas", segundo uma porta-voz da instituição.

O que dizem as ONGs?

"Ele tinha vários ferimentos de bala", disse Regina Crosby Haug, que afirmou ter visto o corpo da baleia na segunda-feira, à agência AFP.

"Seus ferimentos são alarmantes e de uma natureza que não pode excluir um ato criminoso. Se houver suspeita de um ato criminoso, é crucial que a polícia intervenha rapidamente", comentou o líder da NOAH, Siri Martinsen, em comunicado.

Suspeita de ser um espião

A baleia havia sido avistada pela primeira vez há cinco anos, em 2019, com uma câmera presa a um arnês com as inscrições "Equipamento de São Petersburgo". A partir disso, surgiu a suspeita de que o animal era uma espécie de espião da Rússia, o que sempre foi negado pelo país.

Uma investigação conduzida pela agência de inteligência doméstica da Noruega avaliou que Hvaldimir provavelmente foi treinado, porque parecia ser acostumado com humanos.

O apelido para ela surgiu por um trocadilho com a palavra "baleia" em norueguês (hval) e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A idade estimada do animal era entre 15 e 20 anos.

*Com informações da Agência France-Presse