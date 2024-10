Procissão com relíquia do coração do "santo millenial" reúne multidão nos EUA

Milhares de católicos se reuniram nas ruas de Manhattan, Nova York, em procissão eucarística com uma relíquia do coração do Beato Carlo Acutis na terça-feira (15/10). Conhecido como "santo millenial", o adolescente foi beatificado em 2020, após o primeiro milagre dele ter sido reconhecido pela Igreja.

A celebração em Nova York começou na Catedral de São Patrício, passando pela Quinta Avenida e prosseguindo por Midtown Manhattan. Em seguida, a procissão voltou para a catedral, onde houve veneração da relíquia de primeiro grau do coração de Carlo Acutis. De acordo com o arcebispo Domenico Sorrentino, de Assis, a lembrança é um "fragmento do pericárdio" do adolescente.

"O pericárdio é a membrana que envolve o coração. É bonito e apropriado que isso nos lembre do coração de Carlo, inflamado de amor por Jesus Eucarístico", disse Sorrentino ao portal Church Pop.

O evento, organizado pelo Instituto Napa e patrocinado pela Hallow, foi gratuito para os fiéis. Mais de cem sacerdotes e religiosos de diversas ordens participaram da procissão.

A veneração da relíquia de Acutis foi conduzida pelo cardeal Timothy Dolan, que também é Arcebispo de Nova York. Ele esteve nas manchetes dos jornais em setembro por criticar a vice-presidente e candidata à Presidência dos Estados Unidos Kamala Harris, que declinou o convite para tradicional jantar da Fundação Alfred Smith Memorial Center, responsável por levantar fundos para a Igreja Católica. "Eu não sei quem está aconselhando ela, mas ela não está recebendo bons conselhos", disse o cardeal.

Carlo Acutis

Nascido em Londres, Carlo foi criado em Milão, na Itália, onde se tornou devoto da Virgem Maria.

Além da igreja, o adolescente era um especialista em computação. Ele conseguiu unir as duas paixões ao criar um site no qual catalogou cada milagre já relatado. Além disso, o portal servia como uma maneira de evangelização, o que lhe rendeu o título de "padroeiro da internet".

Diagnosticado com leucemia, Carlo morreu em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida.

O adolescente foi beatificado em 2020, após ter milagres reconhecidos pelo Vaticano, entre eles no Brasil.

Após a morte de Acutis, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, em Campo Grande, passou a celebrar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida com a exposição de uma roupa que teria o sangue do italiano.

Em 2010, um avô, desesperado com o diagnóstico do neto, levou-o até a igreja e fez a criança tocar na vestimenta. Em seguida, ela teria sido curada.

"A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois", disse o padre Marcelo Tenório ao g1.