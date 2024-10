Morre Gustavo Gutiérrez, pai da Teologia da Libertação

A Província Dominicana de São João Batista do Peru anunciou a morte do padre e intelectual Gustavo Gutiérrez, aos 96 anos, nesta terça-feira (22/10). Nascido em Lima, em dia 8 de junho de 1928, ele era considerado pai da Teologia da Libertação, uma ideologia do cristianismo voltada para a dignidade dos pobres.

Leia também: Quatro pessoas morrem e 14 ficam feridas em atentado na Turquia



“A Província Dominicana de São João Batista do Peru lamenta informar que hoje, 22 de outubro de 2024, partiu para a Casa do Pai o nosso querido irmão, Gustavo Gutiérrez Merino. Pedimos suas orações para que nosso querido irmão desfrute da vida eterna”, apontou a ordem religiosa via Facebook.

O padre também recebeu diversas outras homenagens de organizações e ordens religiosas, principalmente do Peru.

O velório está previsto para a noite desta quarta-feira (23) em um salão da comunidade dos dominicanos de Lima.

A ordem dominicana no Peru também anunciou que serão prestadas missas em homenagem a Gutiérrez nos próximos dias, e uma cerimônia como forma de agradecimento pelos feitos do padre, que ocorrerá na Basílica de Santo Domingo, em Lima.

Leia também: Israel diz ter matado possível novo líder do Hezbollah



O jornal Peru 21 relembrou a parabenização que ele recebeu do papa Francisco em 2018, no dia de seu aniversário de 90 anos.

“Neste momento significativo da sua vida, uno-me a sua ação de graças a Deus, e também agradeço pelo quanto contribuiu para a Igreja e para a humanidade, por todos os seus esforços e por sua forma de interpelar a consciência de cada um, para que ninguém fique indiferente diante do drama da pobreza e da exclusão”, afirmou o papa.

Os ideais da Teologia da Libertação, pensamento desenvolvido por Gutiérrez, fizeram parte de um grande movimento sociopolítico em um momento de muita desigualdade nas regiões da América Latina. Durante períodos de regimes militares por muitos países latino-americanos, das décadas de 1960 e 1970, apoiadores da vertente estavam presentes na resistência às ditaduras.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca