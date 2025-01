Chef renomado abre o jogo sobre amputação do antebraço após acidente na cozinha

O chef de cozinha Matt Davies, 56 anos, chegou a operar seis restaurantes no Reino Unido antes de um grave acidente forçar a interrupção da carreira. Reconhecido com estrela Michelin, o mais famoso prêmio da gastronomia mundial, ele teve que amputar parte do braço após acidente na cozinha. Em entrevista ao The Sun nesta sexta-feira (10/1), Davis abriu o jogo sobre o episódio.

Em 2017, o chef preparava almoço em um dos restaurantes que chefiava quando teve o braço eletrocutado. “Explodiu meu braço em pedaços", relata. Davies foi levado às pressas para o hospital e teve que ser submetido a 70 cirurgias em intervalo de três semanas.

Os médicos conseguiram reconstruir o braço utilizando pele da perna do paciente. No entanto, o acidente deixou sequela. "É uma dor que irradia para o meu braço esquerdo e afeta todo o lado esquerdo do meu corpo", conta.

Além das dores crônicas, Davies teve infecções e inúmeras complicações durante os sete anos posteriores. "Com o passar dos anos, a situação foi piorando cada vez mais", relatou. Em 2022, esteve em risco de vida após perder quatro litros de sangue.

Em abril de 2024, após outra infecção, Matt Davies viveu o que classificou como “o dia mais difícil” da vida dele ao decidir amputar o antebraço esquerdo. "Foi uma dor como eu nunca havia sentido”, conta. "Isso ainda me assombra hoje. Ainda me sinto muito bravo.

Matt, que era canhoto, ainda se sente impotente com a amputação. "Sou um verdadeiro canhoto, ter isso tirado de mim é horrível", relata.

Ainda assim, o chef aposentado e pai de três filhos decidiu transformar o acidente em motivação para encontrar novo propósito: “Tempos podem ficar sombrios, mas você pode pedir ajuda. Você tem duas escolhas: fazer algo ou não fazer”.

Desde o acidente, ele promove jantares beneficentes que reúnem outros grandes nomes da culinária local. O dinheiro arrecadado é doado para instituições como o Hospital Universitário de Birmingham. Em 2025, Davies tem evento marcado com a chef Louisa Ellis, finalista do MasterChef: The Professionals.