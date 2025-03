Papa Francisco apresenta melhora gradual, diz boletim

O pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando um surto de bronquite evoluiu para pneumonia bilateral - (crédito: Philip MONTEFORTE / AFP)

O Vaticano divulgou, na tarde deste sábado (8/3), uma nova atualização sobre o estado de saúde do papa Francisco. Segundo o comunicado, a condição do pontífice tem se mantido estável nos últimos dias, apresentando uma boa resposta ao tratamento. A nota também destacou uma melhora gradual no quadro clínico dele.

O boletim ainda informou que o papa não apresentou febre e que houve melhora na troca gasosa. O comunicado afirmou que os exames hematoquímicos e hemogramas estão estáveis.

No entanto, o Vaticano enfatizou que o prognóstico continua sendo reservado, "a fim de registrar essas melhorias iniciais também nos próximos dias", diz o boletim.





































Ainda de acordo com o comunicado, o líder da igreja Católica passou a manhã recebendo a Eucaristia e, em seguida, se reuniu em oração na capela de seu apartamento particular. À tarde, alternou momentos de repouso com atividades de trabalho.

O pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando um surto de bronquite evoluiu para pneumonia bilateral.