Dia Mundial da Saúde inicia campanha sobre bem-estar materno e neonatal

O Dia Mundial da Saúde é celebrado nesta segunda-feira (7/4). A data dará início a uma campanha de um ano sobre saúde materna e neonatal, intitulada Inícios saudáveis, futuros esperançosos. A iniciativa busca incentivar que governos e a comunidade da saúde intensifiquem os esforços para acabar com as mortes maternas e neonatais, e assim priorizar a saúde e o bem-estar de longo prazo das mulheres.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 300 mil mulheres perdem a vida a cada ano por causas relacionadas à gravidez ou ao parto no mundo. Além disso, mais de 2 milhões de bebês morrem no primeiro mês de vida ou nascem mortos. Isso equivale a, aproximadamente, 1 morte evitável a cada 7 segundos.

"Com base nas tendências atuais, assusta que quatro em cada cinco países não estão no caminho certo para atingir as metas globais de melhoria da sobrevivência materna até 2030", cita a OMS.

A campanha pretende aumentar a conscientização sobre as lacunas na sobrevivência materna e do recém-nascido, promover investimentos eficazes que melhorem a saúde das mulheres e dos bebês e incentivar a ação coletiva para apoiar os pais e os profissionais de saúde que prestam cuidados críticos.

"Em todos os lugares, as mulheres merecem o apoio de profissionais de saúde que ouçam suas preocupações e atendam às suas necessidades, inclusive no período pós-parto prolongado, no qual milhões ainda carecem de cuidados essenciais", diz a OMS.

Saúde materna

O Ministério da Saúde destaca toda mulher tem direito ao atendimento na gravidez, no parto e após o parto, e pode contar com a rede de atenção à saúde da gestante e da criança, uma política pública de saúde nacional, que fortalecem os direitos.

"É necessário comparecer às consultas de pré-natal regularmente para garantir um acompanhamento adequado, o que é fundamental na prevenção de complicações maternas e infantis, durante o pré-natal, parto e puerpério", diz a pasta.

O acompanhamento pré-natal deve ser iniciado precocemente, preferencialmente até a 12ª semana. As consultas devem ser realizadas mensalmente até a 28ª semana, quinzenalmente até a 36ª semana e semanalmente até o parto.

"É fundamental que cada consulta inclua a avaliação de queixas e riscos, medição da pressão arterial, peso, altura uterina, batimentos cardíacos fetais, movimentos fetais, além de revisão de exames solicitados, tratamentos institucionais e adesão a estes", pontua o Ministério da Saúde.

Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril porque a data coincide com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948.

A cada ano, a data reforça uma preocupação específica de saúde pública. Em 2024, o lema foi "Minha Saúde, Meu Direito".