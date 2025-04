Relembre: o dia que o papa Francisco se irritou com mulher

Após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), a web resgatou um momento divertido do pontífice. O religioso se irritou com uma mulher que o puxou pelo braço no Vaticano, em 2019, e deu um tapinha em sua mão.

O incidente, registrado em vídeo, mostra o papa cumprimentando fiéis na Praça de São Pedro até ser puxado pela mulher, quando ele começava a deixar a multidão. Francisco reagiu bruscamente, disse algo que não foi identificado e bateu duas vezes na mão da mulher para se desvencilhar.

No dia seguinte, o papa disse que perdeu a paciência, pedindo desculpas "pelo mau exemplo". "Muitas vezes nós perdemos a paciência. Acontece comigo também. Eu me desculpo pelo mau exemplo dado ontem", justificou.

Apesar de não ter sido confirmado pelo Vaticano, a imprensa internacional noticiou que Francisco teve um encontro com a mulher, em que teria pedido desculpas pessoalmente.

Em outros momentos resgatados pelos internautas, Francisco aparece fazendo coração com as mãos e brincando com uma equipe circense. Os brasileiros também recuperaram um vídeo em que um fiel pede orações para o Brasil.

“Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração”, brincou, na época.