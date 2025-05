Influenciadora fitness de 24 anos morre após participar de desafio de corrida

A fisioterapeuta e influenciadora digital mexicana Nayeli Clemente, de 24 anos, morreu, no último 2 de maio, após participar de um desafio de corrida durante os Jogos de Cholula, competição fitness no México. Ela não resistiu a um derrame um dia depois do evento, conforme noticiou o Daily Mail na última sexta-feira (9/5).

O desafio no qual a jovem participava, de nome ‘Team Pyramid Run’ (corrida em pirâmide em equipe), cujo objetivo é correr distâncias cada vez maiores, fez com ela passasse mal. Nayeli foi levada ao hospital ao desmaiar após a competição, que ocorria sob calor de 36ºC. Apesar de ter recebido atendimento, não resistiu a um “derrame repentino” que sofreu — confirmou o irmão dela. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Durante o evento principal dos Jogos de Cholula, uma atleta desenvolveu uma complicação médica”, diz declaração da competição replicada pelo Daily Mail. “Ela foi tratada pela equipe médica do evento e transportada com vida para um hospital particular, onde infelizmente faleceu no dia seguinte.”

Atleta ávida, Nayeli Clemente era conhecida por participar de eventos de CrossFit. Nas redes sociais, ela já havia mencionado aos seguidores problemas de saúde que teve durante participações em outras competições de resistência.

“Havia sinais físicos e emocionais que eu não queria ver e deixei de lado porque queria conquistar o mundo em um dia”, escreveu no Instagram em maio de 2024, depois de ter participado de um evento similar. “Com todo o medo e a incerteza do que poderia me acontecer, corri o risco de fazer o próximo treino em pirâmide. Não considero essa a decisão mais responsável, mas me mostrou o quão corajosa, perseverante e forte eu sou.”