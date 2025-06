Suspeito de matar deputada e marido é preso nos EUA

Esta foto, divulgada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Ramsey em 15 de junho de 2025, mostra Vance Boelter - (crédito: Ramsey County Sheriff's Office/AFP)

O homem suspeito de matar a deputada estadual democrata Melissa Hortman e o marido dela, Mark, em Minnesota, nos Estados Unidos, foi preso na noite de domingo (15/6). "O suspeito foi detido sem uso da força", disse Jeremy Geiger, coronel da polícia estadual.

As autoridades haviam oferecido uma recompensa de até 50 mil dólares (R$ 278 mil) por qualquer informação que permitisse a captura do suspeito, identificado como Vance Boelter. Além de matar a tiros a deputada e o marido, ele também é suspeito de ferir gravemente o senador estadual John Hoffman e a mulher, Yvette.

Após o duplo atentado, no sábado (14/6), o suspeito fugiu a pé após uma troca de tiros com a polícia nas proximidades da residência da deputada Melissa Hortman, onde deixou um carro. No veículo, as autoridades encontraram um caderno com os nomes de outros legisladores e possíveis alvos.

O governador de Minnesota, Tim Walz, classificou o episódio como “um ato de violência política”. “Não resolvemos nossas diferenças com violência. O diálogo é a base da nossa democracia", citou.

O presidente Donald Trump também se manifestou e disse que "uma violência tão horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América".

Com informações da AFP*

