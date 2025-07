Ozzy Osbourne é citado por padre durante missa em Uberlândia

Um padre fez uma citação a Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal que morreu na última terça-feira (22/7), durante uma missa na última segunda (28/7), em Uberlândia (MG).

O sacerdote comandava uma cerimônia no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade mineira. Tudo aconteceu enquanto o padre lia a lista de falecidos. No meio da leitura, citou o nome do ex-músico, vastamente conhecido como 'Príncipe das Trevas'.

A citação ocorreu pois algum fiel colocou o nome de Ozzy nas intenções de orações, na véspera da conclusão da primeira semana da morte do britânico.

Não é possível saber se o padre percebeu que se tratava do ex-vocalista do grupo Black Sabbath. É importante citar que, apesar do apelido referente às trevas, Ozzy se declarava cristão. Tinha, além disso, visão crítica sobre a Igreja, especialmente diante da "hipocrisia e julgamentos morais", como já relatou. Ele ainda afirmava ter sido batizado e criado com costumes da religião cristã.

Veja um vídeo do momento:

e na missa hoje que alguém pediu oração de sétimo dia para o OZZY OUSBORNE pic.twitter.com/T5u5qtTcyV — Oi nilp. (@plinioags) July 29, 2025