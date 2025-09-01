Vídeo inédito de 1933 mostra homem mais alto da história

Uma filmagem em preto e branco, registrada em 1933, que mostra o homem mais alto da história, Robert Wadlow, foi divulgada pela primeira vez na última sexta-feira (29/8) pelo Guinness World Records. Com 2,72 metros de altura, Wadlow aparece interagindo com uma menina de 4 anos em imagens capturadas por um antigo vizinho e admirador da tecnologia cinematográfica.

A gravação foi feita por Maurice Williamson, médico local, vizinho de Wadlow. Segundo o neto de Williamson, Bruce Jensen, o avô costumava registrar momentos da rotina familiar com a câmera de filme e realizar exibições caseiras com a ajuda de um projetor.

O vídeo mostra um encontro ocorrido em 22 de fevereiro de 1933, quando Wadlow completava 15 anos. Na ocasião, ele aparece ao lado de Patricia “Patsy” Jensen, então com quatro anos. Em um gesto afetuoso, o homem se abaixa para pegar a menina no colo, mantendo um largo sorriso durante toda a interação.

“Minha mãe sempre teve muito orgulho de ter conhecido Robert Wadlow. Ela falava sobre ele com carinho, mais pelo tipo de pessoa que ele era do que por episódios específicos”, relata Jensen. Segundo ele, não está claro qual era a relação profissional entre o avô e o jovem gigante, mas ambos se conheciam bem. Williamson trabalhava como clínico geral e fazia visitas domiciliares. “É possível que ele tenha feito o parto de algum dos irmãos de Robert”, especula.

O registro ainda mostra Wadlow ao lado do pai, com quem troca um aperto de mão, e segurando nos braços o irmão mais novo, ainda bebê. As imagens impressionam não apenas pelo conteúdo histórico, mas pela espontaneidade e pela proximidade entre os personagens retratados.

A família Jensen mantinha laços próximos com os Wadlow. Bernice, tia-avó de Bruce, foi professora de arte de Robert por três anos na escola local. "Ele sempre foi lembrado como uma pessoa gentil e digna. Mesmo sendo tão diferente, nunca tentou se esconder ou parecer outra coisa", afirma Bruce. “Acho que essa autenticidade foi o que o tornou tão icônico.”

Robert Wadlow morreu aos 22 anos, enquanto dormia, em decorrência de uma infecção. Com 199 kg, ele foi sepultado em um caixão de aço com 3,28 metros de comprimento e mais de 450 kg, exigindo o esforço conjunto de 16 pessoas para ser transportado.

*Com informações do Guinness World Records

