InícioMundo
VENEZUELA

Venezuela diz que há uma 'guerra não declarada' após mobilização dos EUA no Caribe

Os Estados Unidos enviaram oito navios ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas e, desde o início de setembro

Jatos F-35, modelo que deve ser enviado ainda este fim de semana para Porto Rico, sobrevoaram Washington na última quarta-feira - (crédito: AFP)
Jatos F-35, modelo que deve ser enviado ainda este fim de semana para Porto Rico, sobrevoaram Washington na última quarta-feira - (crédito: AFP)

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou nesta sexta-feira (19) que há "uma guerra não declarada" após o envio de navios americanos ao mar do Caribe, o que ele considerou uma "ameaça militar". 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os Estados Unidos enviaram oito navios ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas e, desde o início de setembro, eliminaram três embarcações que supostamente transportavam drogas, resultando em 14 mortes, segundo o presidente americano, Donald Trump. 

"É uma guerra não declarada e é possível ver como pessoas, sejam elas traficantes de drogas ou não, foram executadas no mar do Caribe", afirmou Padrino López durante uma avaliação de exercícios militares.

 

Saiba Mais

Por AFP
postado em 19/09/2025 15:05
x