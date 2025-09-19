Venezuela diz que há uma 'guerra não declarada' após mobilização dos EUA no Caribe

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou nesta sexta-feira (19) que há "uma guerra não declarada" após o envio de navios americanos ao mar do Caribe, o que ele considerou uma "ameaça militar".
Os Estados Unidos enviaram oito navios ao Mar do Caribe para combater o tráfico de drogas e, desde o início de setembro, eliminaram três embarcações que supostamente transportavam drogas, resultando em 14 mortes, segundo o presidente americano, Donald Trump.
"É uma guerra não declarada e é possível ver como pessoas, sejam elas traficantes de drogas ou não, foram executadas no mar do Caribe", afirmou Padrino López durante uma avaliação de exercícios militares.
