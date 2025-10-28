Loteria americana entra no Top 10 das maiores premiações bilionárias

Para jogar no Mega Millions, é preciso escolher cinco números de 1 a 70, além de um adicional, numerado de 1 a 25 - (crédito: Divulgação )

A loteria americana Mega Millions entrou para o Top 10 da história ao atingir o montante de US$ 714 milhões (cerca de R$ 4,1 bilhões) como premiação. O sorteio ocorre nesta terça-feira (28/10). A modalidade não tem um vencedor desde junho passado.

A loteria é famosa não apenas pelos gordos prêmios. É conhecida, também, pela baixa probabilidade de acerto de todas as seis dezenas. As chances são de uma em 290 milhões, de acordo com a própria organização. Para jogar, basta escolher cinco números de 1 a 70, além de um adicional. Este é chamado de Mega Ball, e é numerado de 1 a 25.

O prêmio do sorteio desta terça é o nono maior da história da loteria. Em junho, o último ganhador levou US$ 348 milhões. Desde então, o valor é acumulado, em decorrência da ausência de vencedores. Outros sorteios, no entanto, já bateram recordes. Em 2023, foram distribuídos US$ 1,6 bilhão. Em 2018, um pouco menos: US$ 1,53 bilhão.

Criado em 2002, o jogo é vendido em 45 estados dos EUA, além da capital, Washington D.C., e das Ilhas Virgens. Os sorteios acontecem às terças e sextas-feiras.