Garrafas com mensagens da 1ª Guerra Mundial são achadas na Austrália

As cartas, escritas por soldados australianos em 1916, foram encontradas por mãe e filha em uma praia remota no oeste do país, mais de um século depois

Australianas descobrem garrafas com mensagens de soldados da Primeira Guerra Mundial - (crédito: Reprodução/Debra Brown)

Duas garrafas contendo mensagens escritas por soldados australianos durante a Primeira Guerra Mundial foram encontradas em uma praia remota do oeste da Austrália, mais de um século após terem sido lançadas ao mar.

O achado foi feito por Debra Brown e sua filha, Felicity, enquanto recolhiam lixo nas dunas de Wharton Beach, próximo à cidade de Esperance, cerca de 600 quilômetros ao sudeste de Perth. As cartas, enroladas em pedaços de papel e protegidas por garrafas de vidro, datam de 1916, segundo reportagem da American Broadcasting Corporation (ABC) publicada na última semana.

Um recado de 1916

A primeira mensagem foi escrita a lápis pelo soldado Malcolm Alexander Neville, de 28 anos, a bordo do navio HMAS Ballarat, que havia partido de Adelaide em 12 de agosto de 1916 rumo à Europa. Três dias depois, ele escreveu à mãe dizendo que a comida a bordo era “muito boa”, exceto por uma refeição que fora “jogada ao mar”.

Neville encerra a carta com um toque de ternura e otimismo, mesmo em meio à incerteza da guerra: “O [Ballarat] está balançando bastante, mas estamos muito felizes. Seu filho que te ama, Malcolm.”

De acordo com os registros do Memorial de Guerra Australiano, o soldado foi morto em combate na França em abril de 1917, poucos meses depois de lançar sua mensagem ao mar.

A segunda carta foi escrita pelo soldado William Kirk Harley, que relatava o deslocamento de sua tropa “em algum lugar na Baía”. Ao contrário de Neville, Harley sobreviveu à guerra, formou família e teve filhos, de acordo com as informações da ABC.

Descoberta por acaso — e com emoção

Debra Brown contou à emissora, que a descoberta aconteceu durante uma das limpezas de praia que ela e a filha realizam com frequência. Elas acreditam que as garrafas ficaram protegidas por décadas sob as dunas e só foram expostas após fortes tempestades de inverno.

“Achamos que não conseguiríamos ler a carta, porque havia água dentro da garrafa. Mas depois de deixá-la secar por alguns dias, conseguimos abrir e ver tudo”, disse Debra à ABC.

A família conseguiu rastrear descendentes dos dois soldados por meio das redes sociais. Debra já entrou em contato com um sobrinho-neto de Neville e com as netas de Harley. A ideia é devolver as cartas às famílias dos combatentes.

“É absolutamente maravilhoso”, afirmou. “Vamos ficar com as garrafas e com a carta de apresentação que Malcolm deixou para quem a encontrasse.”

Descobertas desse tipo são raras, mas não inéditas na região. Em 2018, também nas proximidades de Esperance, foi encontrada uma mensagem em garrafa datada de 1886, considerada uma das mais antigas já registradas no mundo.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 30/10/2025 16:12
