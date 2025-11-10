Relógio Patek Philippe é leiloado por quase R$ 100 milhões

A Patek Philippe rare 18K white gold automatic wristwatch with Iraqi coat of arms is displayed at a Christie's exhibition in Dubai, on October 16, 2016. The works of Saudi, Iranian, Turkish, Egyptian and Lebanese artists are exhibited as part of Christie's 250th anniversary. Christie¿s Dubai presents a curated sale, offering 113 works of modern and contemporary art from the region with works coming from private collections as widely spread as from Los Angeles to Amman. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION / AFP / KARIM SAHIB / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION - (crédito: KARIM SAHIB)

Um relógio Patek Philippe, que em 2016 se tornou o relógio de pulso mais caro vendido em um leilão, atingiu um preço ainda mais alto neste fim de semana na Suíça, anunciou no domingo a casa de leilões Phillips.

O relógio foi vendido por 14,19 milhões de francos suíços (94 milhões de reais). Nove anos antes, havia sido vendido por 11 milhões de francos suíços (35 milhões de reais em valores de 2016).

O relógio Patek Philippe Perpetual Calendar referência 1518, fabricado em 1943, é um dos quatro únicos exemplares conhecidos que foram produzidos em aço inoxidável, uma raridade que o torna mais cobiçado do que aqueles fabricados em ouro.

A venda da referência 1518 em aço inoxidável confirmou que este é "um dos relógios de pulso mais importantes da história", segundo os leiloeiros.

A casa Phillips indicou que a venda durou menos de nove minutos e meio, e que participaram cinco interessados. Finalmente, o relógio foi arrematado por uma pessoa que fez sua oferta por telefone.

Vários colecionadores, comerciantes e relojoeiros renomados estiveram presentes na sala do Hotel Presidente em Genebra, Suíça, para presenciar a venda.

Segundo a Phillips, o relógio 1518 é do tipo de peça que, uma vez adquirida, permite a um conhecedor "ter a sensação de ter alcançado o auge da coleção".

O modelo lançado em 1941 foi o primeiro cronógrafo com calendário perpétuo produzido em série no mundo.

A Patek Philippe fabricou cerca de 280 relógios de referência 1518,na maioria com uma caixa de ouro amarelo e 20% com caixa de ouro rosa.

Apenas quatro exemplares em aço inoxidável são conhecidos, e este relógio é o primeiro deles a ser fabricado.