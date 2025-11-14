Caso Epstein: Mais e-mails sobre Trump elevam pressão por verdade

Manifestante segura cartaz com a frase "Liberem os arquivos", durante ato em frente às escadarias do Capitólio, em Washington - (crédito: Saul Loeb/AFP)

Se, por um lado, Donald Trump experimenta alívio com o fim do shutdown, depois de 43 dias de paralisação dos serviços do governo federal, por outro, o presidente republicano enfrenta talvez o mais grave escândalo de sua gestão. A divulgação, por parte dos democratas da Câmara dos Representantes, de e-mails trocados pelo financista americano e criminoso sexual Jeffrey Epstein com uma aliada, um advogado e um jornalista causou furor no Capitólio. Mike Johnson, líder da Câmara, anunciou que a Casa suspenderá o recesso e votará, na próxima semana, um projeto de lei para tornar públicos todos os arquivos do caso Epstein.

Novas mensagens de Epstein — acusado de tráfico sexual de menores — tornam a situação de Trump ainda mais delicada. Em um dos e-mails, o pedófilo pergunta para Landon Thomas Jr., então repórter do The New York Times: "Gostaria de ver fotos de Donald com garotas de biquíni na minha cozinha?".

Em 3 de dezembro de 2018, uma pessoa não identificada escreveu para Epstein, por meio do iMessage (serviço de mensagens da Apple). "Isso tudo vai ser esquecido! Eles estão apenas tentando derrubar Trump e fazendo de tudo para isso...!", afirmou. Epstein respondeu: "Sim, obrigado, é uma loucura, pois sou eu quem pode derrubá-lo". O contexto não ficou claro.

Quatro meses antes, em outro e-mail, o pedófilo disparou: "Eu sei o quão sujo Donald é". A declaração foi feita em troca de mensagens com Kathryn Ruemmler, uma ex-conselheira da Casa Branca durante o governo de Barack Obama. Na época dos dois e-mails, Trump exercia o primeiro mandato.

As consequências políticas dos primeiros 20 mil e-mails divulgados podem ser desastrosas para os republicanos. A emissora de televisão CNN informou que o partido governista espera uma defecção em massa durante a votação pela liberação dos arquivos — a expectativa é de que muitos dos republicanos votem ao lado dos democratas e pressionem por transparência.

"Impacto poderoso"

Ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York, Roland Riopelle considera que os e-mails trocados por Epstein com menções a Donald Trump terão um "impacto poderoso" sobre o presidente. "Trump foi retratado de forma muito negativa nessas mensagens", afirmou ao Correio. Segundo ele, a justificativa da Casa Branca de que os democratas criaram uma "falsa narrativa" para difamar Trump soa "ridícula". "Não há nada de falso em relação aos e-mails. Eles são completamente genuínos e muito prejudiciais para a imagem de Trump. Então, qualquer difamação contra o presidente é autoinfligida."

Peter M. Shane, professor de direito da Universidade de Nova York, explicou ao Correio que Trump invariavelmente classifica como "notícias falsas" ou "farsa" toda informação que o coloca em situação desfavorável. "Tanta informação que vem à tona corrobora a narrativa de que ele sabia da depravação de Epstein e ignorou-a ou tolerou-a ativamente. Acho que muitos eleitores do 'Make America Great Again' (Fazer a América grande novamente) não acreditarão nas evasivas de Trump", aposta.

Para Shane, a divulgação de alguns e-mails pelos democratas da Câmara dos Representantes provavelmente teve o objetivo de pressionar os republicanos da Casa a se moverem rapidamente na liberação de todas as mensagens que eles obtiveram do espólio de Epstein. "Se essa era a estratégia, ela funcionou", disse.

Shutdown

No fim da noite de quarta-feira (12/11), ao assinar a ordem executiva que sanciona o fim da maior paralisação da história dos EUA, Trump anunciou: "Hoje enviamos uma mensagem clara de que nunca nos submeteremos a uma extorsão". A paralisação orçamentária forçou a demissão temporária de centenas de milhares de funcionários, provocou cancelamentos de voos e angústia entre famílias que dependiam de ajuda pública para subsistir.

De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, os EUA sofreram prejuízos de até US$ 14 bilhões (R$ 74 bilhões) com o bloqueio orçamentário. Como algumas áreas foram bastante afetadas — como o transporte aéreo e alguns programas do governo —, a previsão é de que a reabertura completa do Estado leve algum tempo.



EU ACHO...

Roland Riopelle, ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York. (foto: Arquivo Pessoal)

"É difícil determinar o impacto que os e-mails podem ter para Trump, nos âmbitos político e jurídico. Parte do apelo de Trump junto à sua base eleitoral reside em se apresentar como o homem comum que enfrentará uma elite corrupta, a qual prejudica as pessoas impunemente. Resta saber se os eleitores independentes que votaram em Trump votarão nos democratas nas eleições de meio de mandato ou se os eleitores mais fiéis ao presidente republicano simplesmente ficarão em casa."

Roland Riopelle, ex-procurador federal para o Distrito Sul de Nova York

Peter M. Shane, professor de direito da Universidade de Nova York (foto: Arquivo pessoal ) "Os e-mails de Epstein parecem ser uma prova cabal de que Trump está no centro da elite desprezada pelos simpatizantes do presidente por sua indiferença e falta de responsabilidade. Tudo o que sabemos é que Trump está desesperado para deixar para trás as notícias sobre Epstein, mas não está funcionando. Quando a Câmara votar os arquivos de Epstein, haverá mais membros republicanos rompendo com ele neste assunto do que o abandonaram em qualquer outra questão."

Peter M. Shane, professor de direito da Universidade de Nova York

