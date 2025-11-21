Após ataques a Mamdani, Trump recebe "comunista" e promete ajudar NY

Nesta sexta-feira (21/11), a Casa Branca sediou o encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani. A reunião foi marcada pela mudança da abordagem entre os líderes norte-americanos: durante a campanha eleitoral de Mamdani, o democrata chamou Trump de “fascista”, no que o presidente o acusou de “comunista”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando o presidente foi questionado sobre o insulto feito por Mamdani durante a disputa eleitoral, Trump interrompeu o prefeito antes de uma resposta: “Tudo bem. Ele pode simplesmente dizer isso.” A postura soou mais leve do que a adotada semanas antes, quando o republicano insistia em rotular Mamdani com ataques ideológicos.

Leia também: Justiça condena homens que assediaram DJ após abertura das Olimpíadas

O encontro começou de portas fechadas. A imprensa ficou do lado de fora até que a conversa reservada terminasse e ambos permitissem a entrada no Salão Oval. Ao falar com os jornalistas, Trump descreveu o diálogo como “muito bom, muito produtivo”, acrescentando que os dois compartilham o desejo de ver Nova York prosperar. Ele ainda elogiou o desempenho eleitoral do democrata, dizendo que Mamdani conduziu “uma campanha incrível contra adversários fortes e inteligentes”.

Mamdani, que se descreve como socialista, reforçou o clima cordial, dizendo que o encontro se deu em “um lugar de admiração compartilhada e amor a Nova York”. Entre os temas abordados, destacou o custo de vida na cidade, um dos mais altos do planeta, que considera urgente enfrentar.

Leia também: Mulher é presa após agredir namorado que recusou proposta de sexo a três

Trump, por sua vez, afirmou que o prefeito eleito é “uma pessoa racional” e que deseja “ver Nova York voltar a ser grande”. A vitória de Mamdani, no entanto, representou um revés para o presidente, que enfrentava queda de popularidade e tentou influenciar o pleito ao apoiar Andrew Cuomo e ameaçar cortar verbas federais se o democrata vencesse. Após a apuração, Mamdani provocou diretamente o presidente: “Donald Trump, sei que você está assistindo. Aumente o volume! Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou.”

Mesmo assim, o encontro foi marcado pela trégua. Trump afirmou que pretende apoiar iniciativas do novo prefeito, como a ampliação de moradias acessíveis, e garantiu: “Não vai haver diferença partidária.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular