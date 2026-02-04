Bill Gates se desculpa por ‘cada minuto’ que passou com Epstein

Bill Gates negou qualquer ligação com as acusações que apareceram nos documentos não enviados de Epstein, chamando esses conteúdos de falsos e sem fundamento - (crédito: Reprodução/Forbes)

O bilionário Bill Gates falou publicamente sobre sua relação com o financista Jeffrey Epstein depois que novos documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram divulgados. Em entrevista à emissora australiana 9 News publicada nesta quarta (4/2), Gates disse que se arrepende de cada minuto que passou com Epstein e que foi “tolo” em se envolver com ele.

Ele afirmou ainda que os encontros entre os dois aconteceram entre 2011 e 2014, e se limitaram a jantares e conversas sobre possíveis doações para causas de saúde global. Segundo Gates, no entanto, as conversas “não deram em nada”.

"Ele conhecia muitas pessoas muito ricas e dizia que poderia convencê-las a doar dinheiro para a saúde global", comentou o filantropo.

Bill Gates negou qualquer ligação com as acusações que apareceram nos documentos não enviados de Epstein, como sugestões de encontros com mulheres ou problemas de saúde relacionados a isso, chamando esses conteúdos de falsos e sem fundamento.

Segundo os arquivos, Epstein sugeriu em um e-mail que Gates se relacionou com mulheres russas enquanto ainda era casado com Melinda e contraiu uma infecção sexualmente transmissível. Gates ainda teria tentado medicar a esposa com remédios para tratar ISTs sem que ela soubesse.

O magnata também disse que nunca foi à ilha de Epstein nem se envolveu em comportamentos criminosos.

Em entrevista a um podcast, Melinda Gates disse que a situação trouxe à tona momentos “muito dolorosos” do passado. Ela afirmou ainda que questões sobre a relação dele com Epstein precisam ser respondidas pelo ex-marido, não por ela.