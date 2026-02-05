Pizza de iguana? Restaurante lança sabor inusitado

A criação do prato está relacionada à onda de frio que atinge a região da Flórida, fenômeno que tem deixado iguanas "congeladas" nas ruas - (crédito: Reprodução/Instagram )

Por Anna Júlia Castro* — “The Everglades” é o nome do novo sabor de pizza criado pelo restaurante Bucks Coal Fired, localizado na Flórida, nos Estados Unidos. A receita inusitada foi anunciada nesta segunda-feira (2/2) por meio das redes sociais do estabelecimento. No vídeo divulgado, o proprietário do restaurante aparece preparando a pizza, que leva carne de iguana, veado, bacon, queijo parmesão e molho ranch.

“As pessoas comem carne de Jacaré e Cascavel, porque não iguana? Eu sei que muitas culturas comem, essa pizza parece deliciosa”, escreveu uma internauta na postagem.

A criação do prato está relacionada à onda de frio que atinge a região da Flórida, fenômeno que tem deixado iguanas "congeladas" nas ruas. Com as baixas temperaturas, muitos desses répteis são encontrados no chão. Apesar da aparência, eles não estão mortos e podem retomar os movimentos com o aumento gradual da temperatura.

A Flórida enfrenta um problema ambiental envolvendo a espécie, mais de 600 animais não nativos já foram registrados no estado. Diferentemente do Brasil, onde o consumo é incomum, na Flórida a iguana é considerada uma espécie invasora. Por isso, a caça e o consumo do animal são incentivados como forma de controle populacional.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes