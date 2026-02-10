Homem é atacado por canguru ao tentar salvar cachorro

Um ataque de canguru na Austrália deixou um agricultor aposentado gravemente ferido. O australiano identificado apenas como Col, estava na casa de um amigo quando ouviu latidos frenéticos dos cachorros e percebeu que algo estava errado. Ao verificar a situação, o homem se deparou com um canguru que atacava o cão.

Col logo interveio para salvar o animal doméstico. “O canguru estava tentando agarrar o meu cachorro. Então, peguei um pedaço de pau e o atingi”, contou Col à rádio australiana 3AW. Depois de atacar o canguru, ele pediu ao amigo que levasse o cachorro a um local seguro, no entanto, quando Col menos esperava o canguru o surpreendeu com um ataque brutal.

O embate entre os dois durou cerca de 25 segundos, o que foi suficiente para deixar Coe com graves ferimentos e cortes profundos, além de declarar o canguru como vencedor do confronto. “Se eu não tivesse rolado de bruços, estaria em uma situação muito pior. Ele me atingiu dos dois lados da barriga. O ultrassom mostrou que o corte penetrou uns sete centímetros”, relatou Col.

De acordo com o agricultor aposentado, especialistas avaliaram que era um milagre ele estar vivo devido a gravidade dos ferimentos. Os ataques de canguru a seres humanos são raros, no entanto, podem ser fatais devido à extrema força física que os animais têm. Em 2022, a Austrália registrou a primeira morte por ataque do marsupial desde 1936, a vítima era um idoso de 77 anos que tinha o canguru como bicho de estimação.

* Estagiário sob supervisão Roberto Fonseca

