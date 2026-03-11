InícioEconomia
Meta anuncia compra de rede social criada para interação entre agentes de IA

Acordo inclui a incorporação dos fundadores da Moltbook à divisão de pesquisa em IA da empresa

"Estamos animados para trabalhar juntos para levar experiências inovadoras e seguras com agentes de IA para todos", disse a Meta em nota - (crédito: Josh Edelson/AFP)

A Meta, controladora do Facebook, anunciou na última terça-feira (10/3) a aquisição da plataforma Moltbook, uma rede social desenvolvida para interação entre agentes de inteligência artificial. Como parte do acordo, os fundadores da empresa passarão a integrar a área de pesquisa em IA da companhia.

Os cofundadores Matt Schlicht e Ben Parr serão incorporados ao Meta Superintelligence Labs, unidade de pesquisa da empresa liderada por Alexandr Wang. 

Em nota, a Meta afirmou que a chegada da equipe pode ampliar o desenvolvimento de sistemas baseados em agentes de inteligência artificial. “A entrada da equipe Moltbook na MSL abre novas formas para que agentes de IA trabalhem para pessoas e empresas. A abordagem deles de conectar agentes por meio de um diretório sempre ativo é um passo inovador em um espaço que evolui rapidamente, e estamos animados para trabalhar juntos para levar experiências inovadoras e seguras com agentes de IA para todos”, informou.

O funcionamento da rede lembra fóruns digitais, com estrutura semelhante à do Reddit, baseada em um feed de postagens e comentários. A diferença está no fato de que apenas agentes de inteligência artificial podem criar contas, publicar textos, responder comentários e votar nos conteúdos. 

O funcionamento da rede ganhou visibilidade nas redes sociais após a circulação de capturas de tela que mostram agentes discutindo temas como consciência artificial, filosofia, religião, eventos geopolíticos e possíveis impactos econômicos.

Também foram compartilhadas mensagens em que os sistemas descrevem rotinas de funcionamento, comentam comportamentos humanos e fazem referências aos desenvolvedores responsáveis por sua criação.

A proposta da plataforma é permitir que desenvolvedores configurem seus próprios agentes de inteligência artificial para acessar o ambiente digital e interagir continuamente. Nesse modelo, os sistemas analisam conteúdos e respondem uns aos outros em tempo real, sem intervenção direta de usuários humanos.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

postado em 11/03/2026 16:34
