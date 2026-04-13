Revista britânica detona 'O agente secreto': "Filmes mais enganosos"

O filme brasileiro 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, foi eleito pela revista Far Out como um dos títulos mais enganosos do cinema - (crédito: Victor Juca)

A revista britânica Far Out publicou na última segunda-feira (6/4), um artigo intitulado “Seis dos títulos de filmes mais enganosos de todos os tempos”. O filme brasileiro O Agente Secreto aparece na 5ª posição da lista.

O artigo, assinado pelo crítico de cinema britânico Tim Bradley, argumenta que o título da produção pode levar o público a esperar um suspense de espionagem tradicional, no estilo de James Bond, no entanto, o filme entrega um drama denso e contemplativo, centrado na paranoia vivida durante a ditadura militar brasileira.

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Na publicação, o crítico também destaca o papel do título na decisão do público de assistir à obra, afirmando que ele pode acabar “enganando completamente todos no cinema com um nome que não faz o menor sentido”.

Segundo o texto da revista, o longa “apresenta um título bastante direto, que leva o espectador a esperar algum tipo de aventura", mas "entrega quase três horas torturantes de praticamente nada acontecendo”. A crítica ainda acrescenta que o filme dialoga com um público mais específico, interessado em produções menos comerciais. "O Agente Secreto não é sobre um agente secreto, mas sim sobre gatos de duas cabeças desnecessários" enfatiza.

Fenômeno internacional

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, O Agente Secreto consolidou-se como um dos destaques da temporada 2025/2026 no cinema internacional, acumulando mais de 70 prêmios. Apesar de ter sido indicado a quatro categorias no Oscar 2026, o longa não levou a premiação.

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O título do filme faz referência ao personagem principal, que assume um codinome e passa a viver sob identidades falsas no Recife, tornando-se, na prática, um “agente secreto” em sua luta pela sobrevivência diante do Estado. Em entrevistas, o diretor também afirmou que o nome dialoga com o espectador, que precisa agir como um “agente” para conectar os fragmentos da narrativa e compreender a história.

Veja o ranking da revista:

Feiticeiro (William Friedkin, 1977) Cães de Aluguel (Quentin Tarantino, 1992) Brasil (Terry Gilliam, 1985) Trainspotting (Danny Boyle, 1996)Brazil (Terry Gilliam, 1985) O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, 2025) Baby Driver (Edgar Wright, 2017)





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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