BBB 2027: saiba como se inscrever para próxima edição do reality

Será que chegou a sua vez de entrar na casa? - (crédito: Reprodução redes sociais )

A TV Globo anunciou, nessa segunda-feira (13/4), a abertura das inscrições para o BBB 27. Em um portal destinado para inscrições, é possível tentar uma vaga no reality show ao preencher formulário e se apresentar. Para acessar, clique aqui.

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Primeiro, é preciso escolher a região onde mora ou nasceu. Em seguida, basta preencher questões sobre si mesmo. Há, ainda, um vídeo de apresentação. O intuito é o de adicionar ainda mais pontos à história de vida do candidato. Esta etapa é descrita pelo portal como "muito importante".

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O preenchimento do formulário também inclui envio de fotos e vídeos, até de entrevistas com a produção de forma virtual e presencial (as seletivas ainda terão datas anunciadas).

A produção também informa que entrará em contato com os canais preenchidos pelos candidatos no questionário de inscrição (e-mail, telefone, Whatsapp, SMS). O primeiro contato será feito por e-mail. O endereço oficial tem o domínio @castitreach.com.

No momento da inscrição, uma ligação será feita para o telefone cadastrado. Na ligação, será preciso confirmar o recebimento do e-mail, e, na sequência, uma entrevista será marcada, com data e horário.