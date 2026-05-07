Dois pacientes do navio MV Hondius testam positivo para hantavírus na Holanda

O hospital Radboud de Nijmegen tinha confirmado mais cedo nesta quinta-feira que outro paciente procedente do cruzeiro também tinha testado positivo para o hantavírus - (crédito: AFP)

Dois pacientes evacuados do navio de cruzeiro MV Hondius, no centro de um alerta sanitário internacional devido a um surto de hantavírus, testaram positivo para a doença, afirmaram, nesta quinta-feira (7), os hospitais holandeses onde são atendidos.

"Está confirmado que o paciente hospitalizado está infectado com o hantavírus. O paciente foi informado e deu seu consentimento para que esta informação seja comunicada", informou o hospital LUMC de Leiden, que recebeu o paciente na noite de quarta-feira em sua unidade de doenças infecciosas graves.

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O hospital Radboud de Nijmegen tinha confirmado mais cedo nesta quinta-feira que outro paciente procedente do cruzeiro também tinha testado positivo para o hantavírus.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou, nesta quinta-feira, para cinco os casos confirmados de hantavírus pelo surto no navio de cruzeiro, além de outros três suspeitos, e advertiu que outros poderiam ser detectados.

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A agência de saúde da ONU espera que o surto no MV Hondius, que atualmente navega do Cabo Verde para o arquipélago espanhol das Canárias, seja "limitado" se medidas de saúde pública forem implementadas.



