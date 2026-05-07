Homem recebe R$ 120 milhões após duas décadas preso por "assassinato satânico"

Jeffrey e um amigo foram condenados em 1992 por um suposto "assassinato satânico" no Kentucky. - (crédito: reprodução )

Nesta quarta-feira (6/5) o júri norte-americano determinou a compensação de US$ 24,35 milhões, cerca de R$ 120 milhões por erro judicial após Jeffrey Clark ficar quase 23 anos preso por "assassinato satânico". Após a decisão, ele afirmou que finalmente sente estar “acordando de um pesadelo de anos”.

O caso aconteceu em Louisville, no estado do Kentucky, e ganhou repercussão nacional na época por ter sido tratado como um suposto “crime satânico”. A vítima Rhonda Sue Warford, foi encontrada morta em uma área isolada em abril de 1992, com múltiplos ferimentos provocados por faca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Entenda o surto de hantavírus em cruzeiro e o alerta da OMS ao Brasil

As suspeitas do crime recaíram sobre o namorado da jovem, Keith Hardin, e sobre o amigo dele, Jeffrey, ambos com 21 anos na época. Durante o julgamento os promotores sustentaram a teoria de que o assassinato fazia parte de rituais ligados ao satanismo.

A acusação utilizou depoimentos de testemunhas que afirmavam que Jeffrey frequentava ambientes ligados a práticas ocultistas. Uma ex-namorada chegou a declarar que ele possuía uma tatuagem de cruz invertida e participava de sacrifícios de animais, informações que foram desacreditadas depois.

Além disso, investigadores apresentaram como prova um fio de cabelo encontrado no corpo da vítima alegando que pertencia a Keith, anos depois exames modernos de DNA mostraram que a análise estava errada. A defesa também apontou manipulação de provas durante a investigação, incluindo a alteração da data estimada da morte da jovem por um ex-legista do caso.

As condenações dos dois homens foram anuladas em 2016, e Jeffrey deixou a prisão na meia-idade, após perder grande parte da vida encarcerado. Desde então, ele movia um processo civil contra autoridades locais, alegando má conduta policial e falhas graves na condução da investigação.

Seu amigo, Keith teve um desfecho trágico: faleceu em 2023, e não pode ver o desfecho final e nem receber todas as indenização, embora tenha chegado a receber parte do acordo feito com a cidade de Louisville antes de morrer.

Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.

Saiba Mais Mundo Devemos nos preocupar com o hantavírus que já matou 3 pessoas a bordo de navio?

Devemos nos preocupar com o hantavírus que já matou 3 pessoas a bordo de navio? Mundo Nova ponte entre Coreia do Norte e Rússia sinaliza relação próxima entre os países

Nova ponte entre Coreia do Norte e Rússia sinaliza relação próxima entre os países Mundo Elogio de Trump, tour na Casa Branca, três horas de reunião: como foi o encontro de Lula com o presidente americano

Elogio de Trump, tour na Casa Branca, três horas de reunião: como foi o encontro de Lula com o presidente americano Mundo Dois pacientes do navio MV Hondius testam positivo para hantavírus na Holanda

Dois pacientes do navio MV Hondius testam positivo para hantavírus na Holanda Mundo Mineradora canadense Sherritt deixa Cuba, temendo sanções dos EUA

Mineradora canadense Sherritt deixa Cuba, temendo sanções dos EUA Mundo OMS confirma cinco casos de hantavírus