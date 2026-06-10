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Mulher Abacaxi vive terror na Irlanda do Norte: "Medo de ir para casa"

Rainha da Acadêmicos de Niterói e caminhoneira relata situação em Belfast após protestos violentos; imigrantes são alvos de ataques e incêndios

A brasileira Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, relata o medo vivenciado por imigrantes em Belfast em meio a protestos violentos - (crédito: Divulgação)
A brasileira Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, relata o medo vivenciado por imigrantes em Belfast em meio a protestos violentos - (crédito: Divulgação)

Marcela Porto, a caminhoneira conhecida como Mulher Abacaxi, relatou nesta quarta-feira (10/6) que não consegue voltar para casa em Belfast, na Irlanda do Norte, devido a uma onda de protestos violentos contra imigrantes.

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A rainha da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vive no Reino Unido, usou o Instagram para descrever a situação na capital norte-irlandesa. A violência começou após um imigrante sudanês esfaquear um irlandês no dia 8, o que gerou uma série de ataques e incêndios.

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“Teve muito protesto aqui ontem. As pessoas foram para as ruas, estão entrando em casas e ateando fogo contra imigrantes. Eu, como imigrante aqui, estou morrendo de medo”, contou Marcela em seus Stories.

Segundo ela, a recomendação é que os estrangeiros permaneçam em locais seguros. “E todo mundo está falando para os imigrantes não irem para a rua, especialmente os brasileiros”, afirmou.

Saiba Mais

A caminhoneira explicou que está abrigada na casa de uma amiga e não pretende retornar à sua residência por enquanto. Ela atribui a fúria dos manifestantes ao estado de saúde da vítima do esfaqueamento.

“Estão com ódio dos imigrantes porque a vítima está entre a vida e a morte no hospital. A minha sorte é que estou na casa de uma amiga. E nem pretendo voltar para a minha casa, que fica em Belfast. Está muito perigoso”, disse. “Estamos eu e minha amiga quietinhas em casa, porque eles estão entrando nas casas e ateando fogo”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/06/2026 16:23 / atualizado em 10/06/2026 16:24
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