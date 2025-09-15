Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto e o pior acontece; entenda

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, passou por momentos de tensão na madrugada deste sábado (13), quando foi alvo de uma tentativa de assalto nas proximidades da rodoviária de São Paulo. A artista, que se dirigia ao Rio de Janeiro, acabou se machucando durante o ataque.

Segundo relato nas redes sociais, criminosos quebraram o vidro do carro em que ela estava para tentar roubar seu celular. O impacto causou cortes em sua mão.

"Gente, que susto eu tomei. Tentaram roubar o meu celular e quebraram o carro da minha amiga aqui em São Paulo", escreveu a ex-Furacão 2000, acrescentando em tom de fé: "Mas Deus e Nossa Senhora estão sempre presentes na minha vida".

Em vídeo publicado logo após o ocorrido, Marcela detalhou o momento de desespero.

"Gente, estou tremendo. Com a mão cortada. Indo para a rodoviária agora, olha o que aconteceu: quebraram o vidro do carro da minha amiga. Eu estou tremendo aqui, aqui com a mão cortada. Parei agora no posto de gasolina. Quebraram o carro todinho para roubar meu celular", contou.

Apesar do susto, ela revelou que o celular não chegou a ser levado.

"Deus é tão maravilhoso. Estou desesperada. Olha o que aconteceu: quando fui pegar meu outro telefone para bloquear, porque tenho outro telefone, o telefone estava caído aqui. Ele não conseguiu levar. E eu pensei que ele tinha levado", pontuou.

"Estou até cortada, cheia de caco de vidro. Eu indo para a rodoviária. [...] Que desespero. E eu estou indo para o Rio porque amanhã tem festa. Acho que estou com alguma 'coisa comigo'. [...] Quebraram o carro todinho da minha amiga, tem que limpar agora", completou.