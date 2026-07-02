Torcedora mexicana fica presa em grade e é resgatada por guindaste

Torcedora mexicana fica presa em grade e é tirada por guindaste - (crédito: Reprodução/X)

Uma tentativa de assistir à Copa do Mundo terminou de forma inusitada para uma torcedora mexicana em Monterrey. A mulher precisou ser resgatada por um guindaste depois de ficar presa no alto de uma grade ao tentar invadir uma área de transmissão do torneio com ingressos esgotados.

O caso ocorreu no Parque Fundidora, onde centenas de torcedores acompanhariam a partida entre México e Equador, na terça-feira (30/6), válida pela fase de 16 avos de final. Segundo relatos, a cerca tinha cerca de 4m de altura.

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A torcedora conseguiu escalar mais da metade da estrutura, mas ficou sem conseguir seguir em frente quando a roupa se prendeu na grade. Imobilizada no alto da cerca, ela aguardou a chegada das equipes de emergência enquanto amigos acompanhavam a cena dos dois lados da estrutura.

Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram a mulher descalça, segurando o topo da grade para se manter equilibrada, enquanto aguardava o resgate.

Diante da dificuldade para retirá-la com segurança, um guindaste foi acionado. A torcedora foi içada da estrutura metálica, encerrando a ocorrência já durante a noite.

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Apesar do susto, ela não conseguiu assistir à transmissão da partida. O México venceu o Equador por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final.







