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COPA DO MUNDO

Torcedora mexicana fica presa em grade e é resgatada por guindaste

Mulher tentou entrar em fan zone com ingressos esgotados em Monterrey, acabou presa na cerca e perdeu a transmissão de México x Equador

Torcedora mexicana fica presa em grade e é tirada por guindaste - (crédito: Reprodução/X)
Torcedora mexicana fica presa em grade e é tirada por guindaste - (crédito: Reprodução/X)

Uma tentativa de assistir à Copa do Mundo terminou de forma inusitada para uma torcedora mexicana em Monterrey. A mulher precisou ser resgatada por um guindaste depois de ficar presa no alto de uma grade ao tentar invadir uma área de transmissão do torneio com ingressos esgotados.

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O caso ocorreu no Parque Fundidora, onde centenas de torcedores acompanhariam a partida entre México e Equador, na terça-feira (30/6), válida pela fase de 16 avos de final. Segundo relatos, a cerca tinha cerca de 4m de altura.

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A torcedora conseguiu escalar mais da metade da estrutura, mas ficou sem conseguir seguir em frente quando a roupa se prendeu na grade. Imobilizada no alto da cerca, ela aguardou a chegada das equipes de emergência enquanto amigos acompanhavam a cena dos dois lados da estrutura.

Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram a mulher descalça, segurando o topo da grade para se manter equilibrada, enquanto aguardava o resgate.

Diante da dificuldade para retirá-la com segurança, um guindaste foi acionado. A torcedora foi içada da estrutura metálica, encerrando a ocorrência já durante a noite.

Apesar do susto, ela não conseguiu assistir à transmissão da partida. O México venceu o Equador por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final. 

  • Torcedora mexicana fica presa em grade e é tirada por guindaste
    Torcedora mexicana fica presa em grade e é tirada por guindaste Reprodução/X
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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 02/07/2026 12:34 / atualizado em 02/07/2026 12:34
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