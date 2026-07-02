Influencer diz ter sido barrada de entrar em voo por usar top e short

A influenciadora Edda Elisa relatou o ocorrido em um vídeo gravado no próprio aeroporto após ser obrigada a vestir um moletom para embarcar - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A influenciadora alemã de conteúdo fitness, Edda Elisa, afirmou ter sido probida de embarcar em um voo da companhia aérea Lufthansa por conta de suas roupas: um top e um short de ginástica.

Segundo Elisa, uma funcionária da empresa a acusou de estar "pelada". De acordo com a influenciadora, porém, o look foi escolhido por conta da forte onde de calor que atinge a Alemanha neste verão europeu de 2026.

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"A funcionária da Lufthansa olhou para mim e disse: 'Você não pode embarcar assim... Você não está vestindo nada. Você está pelada'", relatou em vídeo gravado no próprio aeroporto.

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A mulher reforçou ainda que o modelo escolhido por ela era apropriado para a temperatura de quase 32°C. "Ela me disse que eu não estava usando roupas normais e que precisava colocar algo por cima imediatamente: 'Vá para o lado agora, você só poderá embarcar quando estiver vestindo algo'.", disse a influenciadora.

De acordo com a alemã, ela acabou cedendo e vestiu um moletom largo, mas manteve o zíper aberto, o que não satisfez a funcionária da Lufthansa que ordeneu: "Não, você tem que fechá-lo".

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Edda Elisa disse não estar ciente de quaisquer regras para vestimentas em voos da empresa aérea, mas a organização rebateu afirmando que os passageiros precisam usar roupas "adequadas à natureza de uma viagem pública, que não prejudiquem o bem-estar de outros viajantes de diferentes origens".

A Lufthansa declarou que o susposto uso do termo "pelada" pela empresária não é compatível com seus padrões. A companhia informou ainda que uma investigação sobre o incidente já está em curso.