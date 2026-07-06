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Premier australiano se desculpa após dizer que faria sexo com cantora pop

Anthony Albanese se casou recentemente, e causou repercussão ao dizer em um podcast que iria pra cama com cantora pop

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese - (crédito: AFP)
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese virou assunto nas redes e na imprensa após admitir, durante um podcast, que escolheria a cantora Kylie Minogue, uma das maiores estrelas da música do país, para fazer sexo em uma brincadeira do tipo “casar, namorar ou transar”. Casado há poucos meses, o líder australiano acabou cedendo à provocação da apresentadora e respondeu que escolheria Kylie para “tudo”, comentário que rapidamente repercutiu e gerou críticas.

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Albanese, que se casou em novembro do ano passado, causou estranheza ao ser questionado por Nikki Osborne, apresentadora do podcast “Bush Deep”, na brincadeira, para escolher entre Kylie Minogue, a atriz Nicole Kidman e a atriz e cantora Rhonda Burchmore. 

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Inicialmente, ele se recusou a cair na provocação e até mencionou ter se casado recentemente, mas acabou respondendo, o que não foi visto com bons olhos pelos políticos australianos. 

Entre eles, a senadora Sarah Henderson, uma costumeira crítica do primeiro-ministro, disse que “os australianos merecem mais”. "Em vez de recusar educadamente participar da brincadeira, o Sr. Albanese desceu ao nível mais baixo com seus comentários de mau gosto, que demonstram um julgamento extremamente falho em um momento em que a confiança no Partido Trabalhista está desmoronando", disse ela.

Quem é Kylie Minogue

Kylie Minogue, de 58 anos, é cantora, compositora, atriz e produtora musical, frequentemente referida pela imprensa europeia como “Princesa do Pop”, alcançando reconhecimento tanto na indústria musical quanto no mundo da moda como um grande ícone de estilo. Ela não comentou sobre o caso. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/07/2026 14:01
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