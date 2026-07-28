Muralhas 400 anos de castelo no Japão desabam com forte terremoto

Um terremoto com magnitude preliminar de 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no Japão, nesta terça-feira (28/7), informou a Agência Meteorológica do país. O tremor causou o desabamento de diversos trechos das muralhas de pedra do Castelo de Kumamoto.
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Imagens de vídeo captadas do Castelo mostram seções de pedras desabando. O monumento histórico foi originalmente construído em 1607, e fica no topo de uma colina e abriga um museu de história.
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O terremoto teve seu epicentro em terra próximo às cidades de Kumamoto e Uki, na ilha de Kyushu, no sul do país, segundo a Agência. O tremor teve profundidade de apenas 10 km, considerado muito próximo à superfície, e foi acompanhado de tremores secundários de 5,6 e 4,9.
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que pessoas ficaram feridas, prédios desabaram e incêndios foram registrados. "Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que há várias pessoas feridas", disse Takaichi. "Quedas de energia e incêndios estão acontecendo em algumas áreas. Estradas e pontes foram danificadas e edifícios desabaram", acrescentou.
A polícia da cidade de Kashima, na região de Kumamoto, afirmou à agência de notícias AFP que além do Castelo, houve uma explosão no shopping Aeon Mall durante o terremoto, que ficou parcialmente destruído prendendo pessoas lá dentro, porém não se sabe ainda determinar quantas são.
July 28, 2026
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