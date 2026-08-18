Novo tremor na Espanha deixa 3 feridos e leva a fechamento de Alhambra

O novo abalo ocorreu às 8h38 GMT (5h38 no horário de Brasília), com epicentro na localidade de Alhendín, 10 km ao sul de Granada, segundo o Instituto Geográfico Nacional - (crédito: Jorge Guerrero/AFP)

Um tremor de magnitude 4,8 provocou nesta terça-feira (18) rachaduras em paredes e queda de escombros em Granada, onde três pessoas ficaram feridas e as autoridades fecharam por precaução o complexo de Alhambra, dias depois de um terremoto mais forte atingir a cidade no sul da Espanha.

O novo abalo ocorreu às 8h38 GMT (5h38 no horário de Brasília), com epicentro na localidade de Alhendín, 10 km ao sul de Granada, segundo o Instituto Geográfico Nacional. Foi o mais forte de uma série de tremores que sacudiram a região na manhã desta terça, levando moradores a deixar os edifícios e correr para as ruas.

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O tremor obrigou a evacuação dos turistas que visitavam Alhambra, que está "sob inspeção após a atividade sísmica", explicou em uma publicação na rede X o patronato do famoso complexo monumental.

Como medida de "prevenção para visitantes e trabalhadores", a Alhambra "permanecerá fechada nesta tarde", acrescentou o órgão responsável pela gestão e conservação desse monumento considerado Patrimônio Mundial da Unesco.

Mais tarde, Antonio Sanz, secretário de Emergências do governo da Andaluzia, informou, em coletiva de imprensa, que a inspeção visual não identificou danos estruturais significativos.

Três pessoas sofreram ferimentos leves, entre elas uma menina que foi levada ao hospital, informou Sanz. Ele também descartou a existência de "danos estruturais muito graves" nas residências.

Os serviços de emergência indicaram ter recebido mais de 500 chamadas relatando rachaduras, queda de escombros e outros incidentes, incluindo uma dúzia de pedidos de assistência médica, principalmente por crises de ansiedade.

Vídeos publicados nas redes sociais mostravam escombros espalhados pelas ruas e alguns danos a veículos na cidade turística. "Caiu tudo, foi assustador", escreveu no X Cristina Ruiz López, funcionária de um laboratório que estava em um supermercado de Granada quando ocorreu o terremoto.

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A prefeitura de Granada determinou, por precaução, o fechamento de todos os edifícios municipais, exceto aqueles que prestam serviços essenciais e de emergência. A prefeita Marifrán Carazo pediu à população que permanecesse em casa.

O tremor ocorreu depois que outro terremoto, de magnitude 5,0, despertou os moradores de Granada pouco depois da 1h do último sábado.