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Tragédia no Nepal: inundação deixa mortos e centenas de desaparecidos

Autoridades buscam por 384 pessoas, incluindo 291 estrangeiros, após cheia de rio arrastar casas em popular rota de trekking do país

Equipes de resgate auxiliam uma vítima das inundações que devastaram a região fronteiriça do Nepal com o Tibete, onde centenas estão desaparecidas - (crédito: PRAKASH MATHEMA / AFP)
Equipes de resgate auxiliam uma vítima das inundações que devastaram a região fronteiriça do Nepal com o Tibete, onde centenas estão desaparecidas - (crédito: PRAKASH MATHEMA / AFP)

Autoridades do Nepal buscam por 384 turistas, dos quais 291 são estrangeiros, após uma grande inundação devastar a região fronteiriça com o Tibete. O desastre causou pelo menos 19 mortes.

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Imagens divulgadas pela polícia nepalesa mostram a cheia de um rio arrastando várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa.

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O Departamento de Turismo do país informou que um balanço preliminar, com base em dados de agências de turismo, identificou 384 viajantes desaparecidos. O número inclui 291 cidadãos estrangeiros e 93 nepaleses.

Casas aparecem cobertas de lama após enchentes repentinas em Devghat, no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026
Casas aparecem cobertas de lama após enchentes repentinas em Devghat, no distrito de Nuwakot, no Nepal, em 26 de agosto de 2026 (foto: PRAKASH MATHEMA / AFP)

A polícia confirmou a recuperação de 19 corpos após as inundações. A corporação também citou que "vários agentes" estão fora de contato com as autoridades.

A inundação atingiu Syabrubesi, ponto de partida da popular rota de trekking de Langtang. Outras áreas usadas por peregrinos hindus no caminho para Kailash Mansarovar também foram afetadas.

Um porta-voz da polícia declarou à AFP que as autoridades não sabem a dimensão dos danos. Ele garantiu que "alertaram as pessoas que estão perto da margem do rio para que se afastem".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 09:28 / atualizado em 26/08/2026 09:28
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