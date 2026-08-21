Número de mortos por inundações na China sobe para 159 - (crédito: AFP)

O número de mortos pelas devastadoras enchentes do mês passado no sul da China subiu para 159, enquanto 10 pessoas continuam desaparecidas, informou a imprensa estatal.

O tufão Maysak provocou estragos em julho em diversos pontos da região chinesa de Guangxi, com chuvas torrenciais e inundações. Na ocasião, a imprensa estatal anunciou 39 mortes.

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Mas nesta sexta-feira, o canal estatal CCTV atualizou o balanço para "159 mortes e 10 pessoas desaparecidas".

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A emissora não explicou o motivo de a atualização ter sido divulgada seis semanas após as inundações.

Vinte e seis das mortes registradas em julho foram vinculadas à ruptura de uma barragem no reservatório de Liulan, em Guangxi.