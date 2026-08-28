InícioMundo
Desastre natural

Duas pessoas são presas por roubar brinco de corpo soterrado no Nepal

Os homens foram identificados após vídeo mostrar retirada de joia da orelha da vítima em meio a avalanche que deixou mais de 400 mortos

Homens foram flagrados roubando brinco de vítima da avalanche no Nepal - (crédito: Polícia do Nepal)
Homens foram flagrados roubando brinco de vítima da avalanche no Nepal - (crédito: Polícia do Nepal)

A polícia do Nepal prendeu nesta quinta-feira (27/8) dois homens suspeitos de roubar os brincos de ouro da orelha de uma pessoa morta durante a avalanche que atingiu a região fronteira com o Tibete, na China. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os suspeitos foram identificados depois que as autoridades receberam um vídeo mostrando várias pessoas ao redor de uma cratera onde jaz o corpo sem vida de uma mulher. Dois homens agachados ao lado, roubam os brincos, sem intervenção dos presentes em volta. A polícia informou que recebeu as imagens e iniciou uma investigação para identificar os envolvidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A investigação sugere que a vítima foi arrastada pela enchente do rio Bhote Koshi, causada pelo deslizamento de terra. 

O chefe de polícia do distrito de Chitwan, Rameshwar Paudel, afirmou que esse tipo de comportamento não será tolerado e que a polícia intensificou a vigilância para evitar incidentes semelhantes durante os resgates. 

O número de mortos na avalanche de lama na fronteira entre Nepal e Tibete chegou a 478 nesta sexta-feira. Quase 1500 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo autoridades de ambos os países. 

O desastre aconteceu na quarta-feira (26/8), depois que uma avalanche de gelo e rochas atingiu um rio e provocou uma enorme enxurrada de água, lama e destroços. No Nepal, a enchente atingiu várias áreas próximas a rios. Casas, estradas, pontes e instalações de energia foram danificadas ou destruídas. As equipes de resgate continuam as buscas nas áreas devastadas. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 28/08/2026 09:10 / atualizado em 28/08/2026 09:11
SIGA
x