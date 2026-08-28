Duas pessoas são presas por roubar brinco de corpo soterrado no Nepal

A polícia do Nepal prendeu nesta quinta-feira (27/8) dois homens suspeitos de roubar os brincos de ouro da orelha de uma pessoa morta durante a avalanche que atingiu a região fronteira com o Tibete, na China.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os suspeitos foram identificados depois que as autoridades receberam um vídeo mostrando várias pessoas ao redor de uma cratera onde jaz o corpo sem vida de uma mulher. Dois homens agachados ao lado, roubam os brincos, sem intervenção dos presentes em volta. A polícia informou que recebeu as imagens e iniciou uma investigação para identificar os envolvidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A investigação sugere que a vítima foi arrastada pela enchente do rio Bhote Koshi, causada pelo deslizamento de terra.
- Leia também: O que causou a avalanche e outras 3 perguntas sobre o desastre no Nepal e no Tibete
- Leia também: Colapso glacial: o fenômeno que causou a enchente repentina na fronteira entre Nepal e Tibete
O chefe de polícia do distrito de Chitwan, Rameshwar Paudel, afirmou que esse tipo de comportamento não será tolerado e que a polícia intensificou a vigilância para evitar incidentes semelhantes durante os resgates.
O número de mortos na avalanche de lama na fronteira entre Nepal e Tibete chegou a 478 nesta sexta-feira. Quase 1500 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo autoridades de ambos os países.
O desastre aconteceu na quarta-feira (26/8), depois que uma avalanche de gelo e rochas atingiu um rio e provocou uma enorme enxurrada de água, lama e destroços. No Nepal, a enchente atingiu várias áreas próximas a rios. Casas, estradas, pontes e instalações de energia foram danificadas ou destruídas. As equipes de resgate continuam as buscas nas áreas devastadas.
Saiba Mais